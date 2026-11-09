Paulo Paim agradece a apoiadores e faz balanço de trajetória no Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) fez, nesta segunda-feira (9), um balanço de sua trajetória política, em pronunciamento no Plenário do Senado. Ele agradeceu a colegas, trabalhadores, sindicalistas, movimentos sociais e eleitores que acompanharam o trabalho dele ao longo dos anos no Congresso Nacional.

Paim anunciou em dezembro de 2025 que este seria o último ano mandato no Congresso, após quatro décadas de atividade. Antes de assumir o mandato de senador, em 2003, ele foi deputado federal, entre 1987 e 2003.

Paim relembrou a infância em Caxias do Sul (RS), a influência dos pais, os impactos do racismo e o início da vida profissional como metalúrgico e sindicalista. Ao destacar sua atuação parlamentar, citou a participação na elaboração da Constituição de 1988 e a defesa de direitos sociais e trabalhistas.

Também mencionou sua contribuição para a aprovação do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, além da recente vitória contra o fim da escala 6x1, causa há muitos anos defendida por ele.

— Tenho orgulho da minha história, da minha origem e de todos aqueles que vieram antes de mim. Lembro-me da fundição em Caxias ao sindicato de que participei; lembro-me da Constituinte; lembro-me da Câmara dos Deputados. Carreguei sempre comigo uma convicção: a política precisa estar a serviço do povo — afirmou o senador.

Paim acrescentou que pretende dedicar mais tempo ao Centro de Integração que leva seu nome, em Canoas (RS), que atende imigrantes, refugiados, idosos, crianças, adolescentes, famílias de baixa renda e mães solo. Também disse que continuará atuando em defesa da Previdência pública, tema que considera uma das questões que não conseguiu resolver durante o mandato.

— Saio do Congresso com o coração tranquilo, não porque tudo tenha sido feito, mas porque fiz a minha parte — disse.