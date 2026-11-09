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Classe C: número de famílias sem dinheiro guardado cai de 61% para 29%

Pesquisa revela ainda que esse grupo triplicou intenção de investir

09/11/2026 19h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A parcela de famílias da classe C sem nenhuma reserva financeira caiu de 61% (em 2016) para 29% (neste ano), conforme revelou uma pesquisa divulgada nesta segunda (6) pelo Instituto Locomotiva.

Embora mais brasileiros desse segmento tenham conseguido guardar dinheiro, a organização do orçamento ainda representa um desafio para boa parte desse público.

O levantamento mostra, por exemplo, que atualmente apenas 40% dos brasileiros dessa classe econômica terminam o mês com dinheiro disponível depois de pagar as contas.

Segundo avalia o presidente do instituto, Renato Meirelles, ter alguma reserva, por menor que seja, é fundamental, já que permite parar de improvisar e possibilita planejar.

“Quem vive de boleto em boleto fica preso à lógica do hoje. É o que acontece com boa parte da classe C: quase metade paga todas as contas e não sobra nada no fim do mês”.

Intenção de investir

Os dados do levantamento com a classe C ainda mostram que a intenção das pessoas de investir em ações ou fundos triplicou em uma década, passando de 17% para 51%.

O estudo quantitativo online ouviu 2.006 internautas com 18 anos ou mais em todo o País.

Meirelles, que é autor do livro Brasil da Maioria: 25 anos de Classe C , afirma que há mudanças na relação desse segmento com a economia. A classe C reúne mais de 107 milhões de brasileiros.

“Em 10 anos, a classe C ganhou repertório financeiro. Investimento, seguro e previdência deixaram de ser vistos como coisa de rico e passaram a fazer parte dos planos dessa maioria. É uma relação com o dinheiro mais informada e mais exigente”, afirma Meirelles, que faz novo lançamento da obra na Livraria da Vila, em São Paulo, na quarta (11).

O levantamento mostra também que 32% pretendem contratar seguro de vida, 30% planejam adquirir seguro de automóvel e 26% demonstram intenção de contratar previdência privada.

Preocupação

A busca por segurança financeira se reflete nas prioridades desse segmento. Para 71% dos brasileiros da classe C, ter dinheiro guardado para enfrentar imprevistos é mais importante do que manter um padrão de vida elevado. Já 35% consideram a independência financeira a principal conquista para sentir que venceram na vida.

Ao menos 88% afirmam tentar se organizar financeiramente, mas encontram dificuldades para administrar os recursos. Além disso, 86% dizem viver constantemente preocupados com dinheiro, enquanto 78% admitem evitar pensar sobre a própria situação financeira.

Para Renato Meirelles, a pandemia acelerou a “bancarização” da classe C.

“O auxílio emergencial e as fintechs abriram uma porta que o banco tradicional demorou a abrir: conta pelo celular, sem fila e sem a porta giratória da agência barrar quem entra”.

Segundo o pesquisador observa, a classe C teve o horizonte ampliado, mesmo não sobrando dinheiro: “O futuro entrou na conta. Hoje, cuidar do dinheiro envolve planos para os próximos anos: proteger a família, formar uma reserva e preparar a aposentadoria”, ressalta.

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