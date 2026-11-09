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Acendendo a vida

Proposta sugere reservar uma noite por mês para reduzir o uso de energia elétrica e dispositivos eletrônicos, incentivando o descanso, a convivência familiar e a reconexão com hábitos simples.

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

09/11/2026 22h07
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Há poucos dias, um apagão provocado pelo mau tempo interrompeu a rotina de muitas pessoas. A falta de energia trouxe transtornos: celulares sem carga, falta de internet, alimentos ameaçados na geladeira e dificuldades nas atividades cotidianas. Mas o episódio também despertou uma reflexão: será que não estamos excessivamente dependentes da eletricidade e da tecnologia?

Foi pensando nisso que surgiu uma ideia curiosa: instituir o Apagão Consciente, um dia ou algumas horas por mês em que, voluntariamente, reduziríamos o uso da energia elétrica e dos equipamentos eletrônicos.

Não se trata de rejeitar a tecnologia, que tanto contribui para o conforto e o desenvolvimento da sociedade, mas de estabelecer limites para seu uso. Afinal, estamos permanentemente conectados, recebendo informações, atendendo notificações e ocupando boa parte do nosso tempo diante das telas.

Nosso organismo, entretanto, continua precisando de descanso, contato com a natureza, atividade física e respeito aos ciclos naturais de luz e escuridão. Reduzir o uso de telas à noite pode favorecer o sono, enquanto diminuir o excesso de informações pode proporcionar mais tranquilidade mental.

Imagine uma noite sem televisão, redes sociais ou computadores. Poderíamos conversar mais, reunir a família, caminhar, jogar cartas, ler um livro ou simplesmente contemplar o céu. Atividades simples, mas que muitas vezes ficam em segundo plano diante da correria cotidiana.

A iniciativa também poderia trazer benefícios coletivos, como estimular a convivência, fortalecer os vínculos comunitários e conscientizar sobre o consumo de energia e a preservação ambiental.

A proposta poderia começar com uma noite por mês, das 18 às 6 horas, de maneira voluntária, preservando naturalmente hospitais, equipamentos médicos, serviços de emergência e demais atividades essenciais.

Talvez aquele apagão provocado pelo mau tempo, apesar dos transtornos, tenha nos oferecido uma oportunidade de reflexão. Quem sabe possamos transformar uma experiência desagradável em uma iniciativa positiva?

O Apagão Consciente não seria um movimento contra a modernidade, mas a favor da qualidade de vida. Uma oportunidade para percebermos que nem tudo precisa estar ligado o tempo inteiro, inclusive nossa atenção.

Afinal, existe uma energia que não depende de fios, tomadas ou transformadores: aquela que nasce do afeto, da solidariedade, da amizade e da convivência humana.

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