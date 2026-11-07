Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul

A violência contra a mulher e a importância do envolvimento da sociedade no enfrentamento desse problema foram temas de uma conversa conduzida pela comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, durante o Encontro Distrital da Casa da Amizade, realizado em Santa Bárbara do Sul.

A atividade reuniu aproximadamente 200 pessoas e proporcionou um espaço de reflexão e conscientização sobre a violência de gênero, destacando a necessidade de empatia, escuta sem julgamentos e fortalecimento das redes de apoio.

Durante a conversa, Luciana ressaltou que mulheres em situação de violência precisam de acolhimento e apoio para romper o ciclo de violência. Também destacou que cada situação envolve histórias e realidades que exigem atenção e respeito.

O encontro reforçou que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva e depende da participação da sociedade, das instituições e das redes de proteção.

A orientação é que situações de violência não sejam ignoradas. Acolher, ouvir sem julgamentos e incentivar a busca por ajuda são atitudes importantes para proteger mulheres e contribuir para que possam reconstruir suas vidas com segurança e dignidade.

Denunciar, acolher e proteger é um compromisso de todos.