WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Tarzan
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
APPATA
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Niederle
Unimed
Vento Sul
Geral

PF faz ação para recuperar livros raros e outros bens furtados

Operação Página Oculta cumpre mandados no Rio e em São Paulo

10/11/2026 09h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (10), para recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais furtados.

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema (SP).

A Operação Página Oculta também tem como objetivo apreender documentos, registros de comercialização, comprovantes de pagamento e aparelhos eletrônicos dos investigados.

A ação é um desdobramento da operação Trinca de Papel, que investigou a atuação de um grupo criminoso especializado no furto de bens culturais pertencentes a instituições públicas e privadas, entre elas o Real Gabinete Português de Leitura, do Rio de Janeiro.

As investigações apontaram a existência de uma rede de comerciantes e compradores desses objetos furtados. Também houve a tentativa de cooptação de um funcionário do Real Gabinete para facilitar o acesso ao acervo da biblioteca.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de receptação (inclusive em sua modalidade qualificada), tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, entre outros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© PC-BA/Arquivo/Divulgação Polícia Civil prende homem que fornecia fuzis a traficantes da Rocinha
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Classe C: número de famílias sem dinheiro guardado cai de 61% para 29%
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h16
14°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

6.88 km/h

Vento

91%

Umidade

Rádio Municipal
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Portela FM
Sala
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Vento Sul
Sicredi
Sicoob
Sala
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
32º Domingo do Tempo Comum Ciclo A
Tenente Portela - RS
Acendendo a vida
Unimed
Sala
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Vento Sul
Ponto Grill
Lazzaretti
Portela FM
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 1 hora Governo prorroga até 9 de dezembro desoneração da gasolina e do etanol
Há 1 hora Anvisa proíbe saneante e pó descolorante
Há 2 horas Polícia Civil prende homem que fornecia fuzis a traficantes da Rocinha
Há 2 horas PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas
Há 2 horas PF faz ação para recuperar livros raros e outros bens furtados
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sala
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Portela FM
Meganet
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 6 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
3
Há 3 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
4
Há 6 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
5
Há 4 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Sala
Portela FM
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Portela FM
APPATA
Vento Sul
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Folha Popular
Sicredi
Lazzaretti
Vento Sul
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados