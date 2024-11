Projeto proíbe transferência de veículos apreendidos para pátios em outras cidades

Segundo Delegado Palumbo, a devolução condicionada busca evitar a superlotação dos pátios e a deterioração dos veículos apreendidos por longos períodos, além de manter a responsabilidade do proprietário pela regularização das pendências.

Devolução condicionada Além de proibir a transferência, a proposta determina que, na ausência de instalações adequadas no município de apreensão, o veículo seja devolvido ao dono sob a condição de este regularizar a situação em até dez dias úteis.

“A prática aumenta os custos para os proprietários, que precisam arcar com despesas de remoção e diárias em pátios mais distantes, além de enfrentar dificuldades logísticas para recuperar seus veículos.”

