Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela realizou um mutirão de limpeza no Cemitério Municipal após o Dia de Finados. A ação contou com a participação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Durante os trabalhos, as equipes recolheram resíduos, fizeram a limpeza de vasos de flores e esvaziaram recipientes que acumulavam água parada, com o objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

A Secretaria reforça que os cuidados precisam ser mantidos durante todo o ano. A orientação aos visitantes é utilizar as lixeiras para descartar resíduos, retirar as embalagens plásticas dos arranjos de flores e evitar deixar pratinhos ou outros objetos que possam acumular água da chuva.

As medidas contribuem para reduzir os locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti e prevenir a transmissão da dengue.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.