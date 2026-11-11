WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Niederle
Rádio Municipal
Portela FM
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Pizzaria Alcapone
Meganet
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Tenente Portela

Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela

Equipes da Saúde realizaram limpeza e eliminaram recipientes com água parada após o Dia de Finados

11/11/2026 20h12
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela realizou um mutirão de limpeza no Cemitério Municipal após o Dia de Finados. A ação contou com a participação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Durante os trabalhos, as equipes recolheram resíduos, fizeram a limpeza de vasos de flores e esvaziaram recipientes que acumulavam água parada, com o objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

A Secretaria reforça que os cuidados precisam ser mantidos durante todo o ano. A orientação aos visitantes é utilizar as lixeiras para descartar resíduos, retirar as embalagens plásticas dos arranjos de flores e evitar deixar pratinhos ou outros objetos que possam acumular água da chuva.

As medidas contribuem para reduzir os locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti e prevenir a transmissão da dengue.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

  • Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
  • Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
  • Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo recebe festival de filmes sobre mobilidade urbana
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena
© Dragana Gordic/Freepik Brasileiros encontram fake news com frequência, diz pesquisa
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h15
22°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 14°
23°

Sensação

7.16 km/h

Vento

88%

Umidade

Sicredi
Lazzaretti
Portela FM
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Vento Sul
Sala
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Unimed
Vento Sul
Mecânica Jaime
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 2 minutos Senado aprova proteção de recursos para internet em escolas públicas
Há 15 minutos Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Há 2 minutos Reginauro cobra efetividade das leis de segurança pública
Há 2 minutos Projeto quer retirar R$ 10,5 bi em subsídios ao diesel da meta fiscal
Há 2 minutos Pacote fiscal prevê 120 dias para Congresso discutir supersalários
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Vento Sul
Mecânica Jaime
Portela FM
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 6 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 6 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Portela FM
Meganet
Mecânica Jaime
Portela FM
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Fitness
Vento Sul
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Vento Sul
APPATA
Folha Popular
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados