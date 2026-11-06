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Justiça

Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro

Presidente do STF também rejeitou pedido de prisão domiciliar

06/11/2026 00h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Alejandro Zambrana/STF
© Alejandro Zambrana/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, negou nesta quinta-feira (5) pedido para soltar o empresário Fabiano Zettel, um dos investigados na Operação Compliance Zero, que apura fraudes no Banco Master.

O ministro também rejeitou conceder prisão domiciliar ao empresário.

Cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que também está preso, Zettel é acusado de atuar como operador financeiro de Vorcaro.

Na decisão, Fachin entendeu que a prisão preventiva é necessária para manter o andamento das investigações.

“A prisão preventiva autorizada nos autos segue adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida”, decidiu.

Zettel foi preso em março deste ano e está custodiado no Complexo Penal da Penitenciária II de Potim (SP).

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