Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos

Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na noite de terça-feira, 10 de novembro, em Três Passos. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado.

Na ocorrência, foram apreendidas 32 porções de crack e três porções de maconha, além de uma balança de precisão, dinheiro e um aparelho celular.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.