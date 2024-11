Comissão vai apresentar sugestões para reconstrução do Rio Grande do Sul

A comissão temporária externa que acompanhou as ações de enfrentamento às enchentes no Rio Grande do Sul (CTERS) apresentar nesta quinta-feira (14), a partir das 15h, um resumo dos trabalhos do colegiado à Assembleia Legislativa gaúcha. A apresentação inclui propostas legislativas para reconstrução do estado.

Entre maio e setembro, a CTERS realizou 14 reuniões, cinco audiências públicas e duas diligências externas para colher subsídios para a elaboração de propostas que contribuam para reconstrução do Rio Grande do Sul após as chuvas e enchentes que afligiram o estado no primeiro semestre do ano. A comissão ouviu autoridades locais, lideranças comunitárias, defensores públicos e ministros do Tribual de Contas da União (TCU), entre outros especialistas.

A reunião será realizada por iniciativa do senador Paulo Paim (PT-RS), presidente da comissão temporária. Ela será realizada na sala Adão Pretto, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Livro

Na sexta (15), às 15h, a comissão externa vai participar do lançamento do livroAlém da Calamidade – Respostas e Reconstrução no RS, no estande do Senado Federal na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Além de artigos de senadores e convidados, a obra oferece análises e reflexões sobre as ações emergenciais, políticas públicas e iniciativas de reconstrução diante do desastre climático. O público presente terá a oportunidade de obter gratuitamente um exemplar da obra.

A Feira do Livro acontece na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre.