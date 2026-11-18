Apesar de serem mais da metade (55,1%) do total de trabalhadores ocupados no país, pessoas pretas e pardas somam 30,7% dos cargos gerenciais. Já os brancos, que são 43,8% dos trabalhadores, ocupam 67,4% desses postos de liderança.

Ao olhar para o topo da pirâmide salarial, isto é, quando se consideram os 20% dos cargos gerenciais mais bem remunerados, a participação de pretos ou pardos cai para 19,6%, enquanto a de brancos saltando para 78,3%.

O retrato da disparidade está no estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil , divulgado nesta quarta-feira (18), na semana da Consciência Negra, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

O levantamento reúne informações sobre pessoas pretas e pardas, populações que, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial , representam o total de negros no país.

Os dados são referentes a 2025 e foram apurados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que traz informações do mercado de trabalho, incluindo o informal.

Desemprego e informalidade

Outra forma de perceber a desigualdade no mercado de trabalho é por meio da taxa de desocupação, popularmente conhecida como desemprego. Entre os brancos, 4,3% estavam desempregados, abaixo da parcela de pretos (7,1%) e de pardos (6,5%).

A informalidade, isto é, o emprego sem proteção social e garantia de direitos trabalhistas, alcançava um em cada três brancos (33,4%) e quase metade (44,8%) dos negros.

Renda

A observação da renda do trabalhador mostra que o rendimento médio dos brancos alcançou R$ 27,2 por hora. O das pessoas negras era R$ 16,6.

Nas camadas superiores de instrução, a diferença se mantinha. Pessoas brancas com ao menos ensino superior recebiam R$ 46,1 por hora. Já as negras com a mesma instrução, R$ 33.

O gerente de Indicadores Sociais do IBGE, Leonardo Athias, explica que há “maior concentração de pessoas pretas ou pardas em formações que dão menos rendimentos”, como as áreas de pedagogia e serviço social.

>> Leia aqui: Proporção de negros com ensino superior é menos da metade de brancos

Na divisão da população brasileira em faixas de renda domiciliar per capita (por pessoa), 13,1% dos negros estavam no grupo dos 10% mais pobres do país. Já entre os brancos, eram 5,9%.

No outro extremo, o IBGE descreve que de cada 100 pessoas brancas, 16 (16,3%) fazem parte do grupo dos 10% mais ricos do país. Entre os negros, de cada 100, apenas cinco (5,1%) entram no estrato seleto.

Na visão de Leonardo Athias, a sub-representação de pretos e pardos no mercado de trabalho e na renda do país é reflexo de barreiras vivenciadas por essa população.

“As diferentes barreiras que a população preta ou parda sofre no Brasil agem e estão relacionadas ao que a gente entende que são esses dois fenômenos: segregação e discriminação”, diz.

Linhas da pobreza

O IBGE cruzou dados de renda familiar por pessoa com necessidades mínimas diárias para apontar que 16,1% das pessoas brancas viviam, em 2025, abaixo da linha da pobreza. Essa parcela é praticamente a metade da proporção de pretos e pardos (31,5%) que estavam na pobreza.

De acordo com critérios do Banco Mundial , uma instituição internacional multilateral, o IBGE adota como critério para linha da pobreza, a renda domiciliar per capita de US$ 8,30 por dia, o que seria equivalente a R$ 773 por mês.

A extrema pobreza, situação em que a pessoa vive com menos de US$ 3 por dia, ou R$ 279 por mês, alcançava 2,9% das pessoas brancas e 5,8% das negras.

Moradia e violência

A representação da moradia da população também revela que pretos e pardos enfrentam piores condições de vida no país, quando comparados aos brancos.

De acordo com o Censo 2022, 12,7% da população preta e 10,1% da parda moravam em favelas. Entre os brancos, o percentual era de 5%.

Outra face da desigualdade racial aparece na violência. Com base em dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, referentes a 2024, os pesquisadores mostram que a taxa de homicídios na população preta (17,7 por 100 mil habitantes) e parda (29,5 por 100 mil) supera a de brancos (10 por 100 mil).

Na população de 15 a 29 anos, a taxa de homicídios de homens negros (105,5 por 100 mil) é 3,2 vezes a de homens brancos (33,2 por 100 mil).