Sicredi Raízes reúne imprensa regional para debater cooperativismo, educação financeira e comunicação

O Sicredi Raízes RS/SC/MG promoveu, na quinta-feira, 12 de novembro, em Três Passos, o Encontro de Comunicação e Relacionamento. A programação reuniu profissionais de veículos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, dirigentes e colaboradores da cooperativa, com o objetivo de fortalecer o relacionamento com a imprensa, compartilhar informações sobre o cooperativismo e ampliar o diálogo sobre temas que impactam a vida das comunidades.

A atividade iniciou com um café com a imprensa e a recepção das lideranças da cooperativa. Na abertura, o presidente Vitor Rizzardi agradeceu a presença dos comunicadores e destacou a importância da proximidade entre a instituição e os veículos regionais. Segundo ele, o encontro foi organizado para proporcionar um momento de troca de experiências e apresentação do cenário da cooperativa, especialmente diante dos desafios econômicos enfrentados pelo setor financeiro.

“Hoje nós vamos fazer um momento entre nós, de comunicação, para trazer um pouco do cenário da cooperativa, como nós estamos neste momento bastante difícil da economia”, afirmou Rizzardi. Ele também ressaltou que a orientação da instituição é estar ainda mais próxima dos associados, especialmente em períodos de dificuldades, para cumprir o papel de orientação que faz parte da essência do cooperativismo.

Rizzardi apresentou os resultados da Sicredi Raízes em 2026. A cooperativa encerra o ano com 50 agências e mais de 100 mil associados. Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, o presidente avaliou que os indicadores são positivos e reforçou que o propósito da instituição é manter a proximidade com os associados. “Os números da cooperativa estão extremamente positivos. Estamos bem comparados aos outros, gostaríamos de estar melhor, mas, com certeza, estaremos muito melhores ainda se mantivermos o propósito de estar junto e próximo dos nossos cooperados”, declarou.

Na sequência, o diretor-executivo Marcelo Altíssimo e Josy Mankowski, representante da área de Relacionamento, conduziram uma apresentação sobre a trajetória do cooperativismo de crédito, a atuação da Sicredi Raízes e a situação financeira da população. A proposta, conforme explicaram, não era apresentar produtos ou serviços, mas compartilhar informações que ajudem a sociedade a compreender o papel das cooperativas e a importância da educação financeira.

Altíssimo destacou que o momento exige atenção das instituições financeiras, principalmente diante das dificuldades enfrentadas por famílias e empresas. Ele observou que os desafios econômicos têm se intensificado e que a orientação financeira pode contribuir para evitar situações de endividamento e decisões inadequadas. “A ideia aqui hoje não é nós vendermos crédito. Não é vender produtos ou serviços, mas falar um pouquinho do propósito da cooperativa”, afirmou.

O diretor-executivo reforçou que a atuação da cooperativa vai além da concessão de crédito e envolve orientação, análise das necessidades dos associados e busca por soluções adequadas à capacidade financeira de cada pessoa. Também apresentou aspectos históricos do cooperativismo e destacou a participação das cooperativas no desenvolvimento das comunidades.

Durante a apresentação, Josy chamou a atenção para a contribuição que os profissionais de comunicação podem oferecer à sociedade ao abordar temas relacionados à saúde financeira, golpes, endividamento e consumo consciente. Ela ressaltou que o trabalho conjunto entre cooperativa e imprensa pode ajudar a levar informações mais claras às comunidades e prevenir decisões tomadas sem conhecimento suficiente.

“Uma pauta pode informar, uma boa pauta pode orientar, mas uma pauta relevante pode transformar”, afirmou Josy. A representante também destacou que a intenção é ampliar a divulgação de informações que ajudem as pessoas a reconhecer situações de risco e buscar orientação antes de assumir compromissos financeiros. “Não queremos que vocês simplesmente falem para as pessoas irem ao Sicredi tomar um crédito, mas que mostrem que elas podem encontrar apoio, consultoria financeira e um crédito saudável, que realmente faça sentido”, explicou.

A apresentação abordou ainda uma das principais características do cooperativismo: o fato de os associados também serem donos da instituição. Diferentemente de uma organização financeira tradicional, a cooperativa tem como propósito gerar resultados que retornem aos próprios associados e às comunidades onde está presente.

Nesse sentido, foram apresentados exemplos da participação das cooperativas no desenvolvimento local, por meio do apoio a projetos sociais, eventos, entidades e iniciativas comunitárias. Também foi destacado que a presença de uma cooperativa em determinados municípios contribui para ampliar o acesso a serviços financeiros e movimentar a economia regional.

Outro tema foi a importância do planejamento financeiro. Os representantes ressaltaram que a contratação de crédito deve considerar a realidade de cada pessoa, com avaliação da capacidade de pagamento e compreensão das condições envolvidas. A cooperativa também colocou seus profissionais e gerentes à disposição dos veículos de comunicação para contribuir com informações, dados e esclarecimentos sobre assuntos relacionados às finanças.

Ao final da apresentação, foi anunciado um canal de relacionamento específico para a imprensa, com o objetivo de facilitar o contato dos comunicadores com a cooperativa, o encaminhamento de pautas e o acesso a informações e fontes. A proposta é manter uma relação mais próxima e atender às demandas dos diferentes municípios da área de atuação.

Carla Fachim aborda comunicação e desenvolvimento pessoal

A segunda parte da programação contou com a palestra da jornalista e comunicadora digital Carla Fachim, com o tema “Comunicação que conecta: clareza, confiança e convencimento”. Com trajetória de 25 anos na RBS, ela compartilhou experiências profissionais e orientações sobre como desenvolver uma comunicação mais clara, segura e eficiente, tanto no ambiente de trabalho quanto em situações de exposição pública.

Carla destacou que comunicar vai além de transmitir uma informação. Envolve criar vínculos, gerar confiança e aproximar pessoas. Também sugeriu que os veículos de comunicação valorizem iniciativas locais, promovendo campanhas e reportagens que incentivem o comércio e as instituições da região.

Como exemplo, falou sobre a importância de consumir produtos de empresas gaúchas e movimentar os recursos na própria comunidade. “A economia local só vai gerar se eu botar o meu dinheiro aqui”, afirmou, ao defender que a divulgação de marcas e empreendimentos regionais contribui para fortalecer a atividade econômica e estimular um ciclo de desenvolvimento.

Durante a palestra, a jornalista também apresentou orientações práticas para quem trabalha com comunicação. Entre os aspectos abordados estiveram a postura, a expressão corporal, a articulação das palavras, a dicção e a entonação da voz. Ela explicou que variar o tom de fala ajuda a manter a atenção do público e torna a mensagem mais envolvente, evitando uma comunicação monótona.

A preparação antes de entrevistas, vídeos e apresentações também recebeu destaque. Carla recomendou hidratação, exercícios de articulação, respiração e o reconhecimento prévio do ambiente onde será realizada a fala. Outra orientação foi gravar a própria comunicação para observar possíveis vícios de linguagem, postura e gestos que podem ser corrigidos com a prática.

Segundo ela, a evolução não depende apenas de talento, mas de persistência e disposição para aprender. “A gente só consegue a excelência na persistência”, destacou. A comunicadora também incentivou os participantes a aproveitarem oportunidades de falar em público, sem recusar experiências por insegurança ou medo de errar.

A palestra trouxe ainda reflexões sobre o controle da ansiedade e a importância de organizar as ideias antes de responder a uma pergunta ou enfrentar uma situação desafiadora. Para Carla, respirar, conhecer o assunto e evitar decorar textos são atitudes que contribuem para uma comunicação mais natural e segura.

Após as apresentações, os participantes tiveram espaço para perguntas, manifestações e troca de experiências com os representantes da cooperativa e a palestrante. O encontro foi encerrado com almoço de confraternização.

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