O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) interditou o tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Guarita, localizada no km 60,27 da ERS-330, na divisa entre os municípios de Redentora, Erval Seco e Dois Irmãos das Missões. O bloqueio foi determinado após uma inspeção técnica identificar condições críticas de conservação e estabilidade da estrutura, com comprometimento da segurança para a circulação.

Conforme comunicado divulgado pelo Daer nesta quinta-feira, 19 de novembro, a vistoria foi realizada dentro do Programa de Vistoria de Obras de Arte Especiais (OAEs). A avaliação classificou a ponte em condição crítica, conforme os critérios estabelecidos pela normativa DNIT 010/2024 – PRO. Diante do resultado, a autarquia determinou a interdição como medida preventiva para evitar riscos aos usuários.

Informações complementares divulgadas pela imprensa regional apontam que a inspeção identificou corrosão acentuada nos elementos metálicos, movimentação de um dos pilares de sustentação, danos no concreto, infiltrações e problemas no tabuleiro de madeira. A estrutura recebeu nota técnica 1, considerada a classificação mais crítica da escala utilizada na avaliação, indicando grave insuficiência estrutural e possibilidade de colapso.

A ponte possui aproximadamente 42,7 metros de comprimento e 4,25 metros de largura. A travessia é utilizada por moradores, produtores rurais e transportadores que circulam entre os municípios, sendo uma ligação importante para o deslocamento regional e o escoamento da produção agrícola.

Nova ponte terá tramitação emergencial

Segundo o Daer, o projeto para construção de uma nova ponte no local já estava em tramitação na autarquia. Com a identificação das condições críticas da estrutura existente, o contrato passou a ter caráter emergencial, com o objetivo de acelerar os procedimentos necessários para viabilizar a obra.

A construção de uma nova travessia sobre o Rio Guarita é uma demanda que já mobiliza os municípios há alguns anos. Em junho de 2022, a Prefeitura de Erval Seco informou que o projeto executivo de engenharia havia sido entregue ao Daer. Na ocasião, os municípios de Erval Seco, Redentora e Dois Irmãos das Missões haviam firmado cooperação técnica e financeira para custear a elaboração do projeto, cujo investimento informado foi de R$ 164.752,48.

Na mesma divulgação, a administração municipal informou que havia previsão de R$ 3 milhões destinados pelo Governo do Estado para a futura licitação da obra. Esse registro corresponde ao planejamento divulgado em 2022 e não representa, necessariamente, o valor atualizado do contrato emergencial anunciado agora pelo Daer.

Prefeitos buscam encaminhamentos em Porto Alegre

A situação também mobilizou as administrações municipais. Os prefeitos Eder Wink, de Erval Seco; Mauro Procópio Fortes de Quadros, de Dois Irmãos das Missões; e Malberk Dullius, conhecido como Nico, de Redentora, estiveram em Porto Alegre na quarta-feira, 18 de novembro, para tratar da situação junto aos órgãos estaduais e buscar encaminhamentos para a solução do problema.

A interdição afeta diretamente os deslocamentos entre as comunidades dos três municípios e exige mudanças nos trajetos de moradores, trabalhadores, produtores rurais e transportadores. Até a divulgação do comunicado, não havia prazo informado para a construção da nova estrutura nem previsão de liberação da ponte interditada.

Daer orienta motoristas sobre os desvios

Durante o período de interdição, o Daer orienta os condutores a utilizarem os desvios recomendados, respeitando a sinalização e as restrições de trânsito.

De Redentora para Palmeira das Missões: como não é possível seguir diretamente para leste pela ERS-330 em direção a Dois Irmãos das Missões, o desvio deve ser realizado pelo sul, utilizando a ERS-317 e a BR-468.

De Erval Seco para Tenente Portela: com o bloqueio do acesso pela ERS-317 até Dois Irmãos das Missões e, posteriormente, pela ERS-330, a alternativa indicada é contornar pelo nordeste/norte, passando pela BR-158 e pela BR-472.

O Daer reforça a necessidade de atenção à sinalização e de planejamento dos deslocamentos, especialmente para quem utiliza regularmente o trecho. A orientação é que os motoristas não tentem atravessar a estrutura interditada e sigam os trajetos alternativos indicados.

Folha Popular: Com informações do Daer, Prefeitura de Erval Seco.