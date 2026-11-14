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Ataque de vespas deixa casal ferido e provoca a morte de bovino em Tenente Portela

Ocorrência foi registrada na localidade de Capitel Santo Antônio; duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio

14/11/2026 20h11
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/CBV Tenente Portela
Fotos: Divulgação/CBV Tenente Portela

Um ataque de vespas mobilizou os Bombeiros Voluntários e a Defesa Civil de Tenente Portela por volta das 11h deste sábado, 14 de novembro, na localidade de Capitel Santo Antônio, no interior do município.

Conforme informações divulgadas pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, o proprietário da residência e sua esposa foram atacados e precisaram ser encaminhados ao Hospital Santo Antônio (HSA) para atendimento médico.

Na propriedade, dois bovinos também foram atingidos pelo ataque. Um novilho foi salvo, mas uma vaca leiteira não resistiu e morreu.

Os demais familiares e animais que estavam no local não foram atingidos.

A ocorrência contou com o apoio dos apicultores Mário Andres, médico-veterinário do município, e Clairton Canzi, professor, que auxiliaram no atendimento. A Administração Municipal também foi acionada para realizar a destinação adequada do animal que morreu.

Os Bombeiros Voluntários agradeceram à Defesa Civil, aos apicultores e à equipe da Administração Municipal pela parceria e pelo apoio na ocorrência.

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