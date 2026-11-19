A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (24), audiência pública para discutir a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV), proposta para investigar violações de direitos humanos cometidas contra os povos indígenas no Brasil.

O debate será realizado às 15h30, no plenário 12.

Veja quem foi convidado para o debate

A audiência atende a pedido da deputada Sônia Guajajara (PSOL-SP). Segundo a parlamentar, a colonização, a expansão das fronteiras econômicas e as políticas estatais adotadas ao longo da história brasileira provocaram assassinatos, massacres, remoções forçadas, desaparecimentos, esbulho territorial, destruição de culturas e outras violações de direitos dos povos indígenas.

A deputada argumenta que, embora a Comissão Nacional da Verdade tenha reconhecido parte dessas violações em seu relatório final, ainda falta uma investigação aprofundada sobre os crimes cometidos especificamente contra os povos indígenas e a formulação de medidas voltadas à reparação integral e à garantia de não repetição.

A iniciativa também prevê a construção de uma metodologia própria de escuta, que considere as formas de organização e as cosmovisões dos povos indígenas e respeite suas diferentes formas de produzir e transmitir a memória coletiva.