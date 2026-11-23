O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas para formar um grupo de empreendedores para atuar numa plataforma digital de negócios entre os mercados brasileiro e africano.

A ideia é selecionar 100 empreendedores negros, que terão acesso, por um ano, à plataforma internacional EXAB365, da Expo África Brasil, que une comerciantes do Brasil aos que atuam no continente africano. As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de novembro. A seleção também contempla empresários interessados apenas em adquirir produtos ou serviços de países da África.

O regulamento destaca que a plataforma é voltada para empreendedores negros formalizados, com CNPJ regularizado e que possam atuar no mercado internacional, mesmo sem experiência prévia com exportação.

Estudo

Segundo o estudo “Empreendedorismo Negro no Brasil Sob a Ótica da PNAD Contínua, elaborado pela instituição com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem mais de 15,8 milhões de empreendedores negros, dos quais apenas 25% estão formalizados .

As inscrições podem ser feitas pelo site da plataforma .

No período de um ano, os brasileiros aprovados poderão estabelecer contatos comerciais, identificar oportunidades e negociar com outros empreendedores de diferentes mercados com custos subsidiados pelo Sebrae. A ferramenta digital já disponibiliza oportunidades de negócios, com destaque para os setores da economia criativa e de serviços tecnológicos.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 3 de dezembro.