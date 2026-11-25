O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) bloqueou quase 4 mil aparelhos celulares utilizados por presos em quase 50 dias . O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (25), durante a inauguração do Centro Nacional de Inteligência Penal (CNIP), em Brasília. Entre 13 de outubro e 24 de novembro, 3.941 aparelhos foram bloqueados administrativamente nas redes móveis.

Em 13 de outubro, decreto presidencial estabeleceu normas e procedimentos para o bloqueio administrativo de celulares utilizados irregularmente dentro dos presídios, mesmo quando os aparelhos não são apreendidos fisicamente.

“O resultado representa quase 30% dos 13.976 registros de bloqueio e apreensão, total que também inclui os 10.035 celulares apreendidos pela Operação MUTE Nacional desde 2023. O CNIP vai consolidar os dados da União, dos estados e do Distrito Federal sobre os aparelhos identificados nas prisões e os bloqueios realizados”, informou o ministério.

Antes da publicação da norma, as equipes de inteligência penal já identificavam celulares em funcionamento dentro dos presídios. Mas, somente após a autorização judicial, ele era bloqueado. Com a nova regra, os estados habilitados podem solicitar o bloqueio diretamente à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com comunicação ao MJSP. O procedimento usa o IMEI, código que identifica o aparelho, para interromper seu acesso às redes móveis mesmo quando ele permanece escondido na unidade prisional.

O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, destacou que a medida prejudica a articulação dos criminosos, inclusive para aplicar golpes de dentro dos presídios.

O MJSP disse ainda que os aparelhos celulares, quando apreendidos, “são encaminhados aos órgãos locais de segurança pública competentes para a adoção das providências cabíveis.”

CNIP

O Centro Nacional de Inteligência Penal é uma estrutura que ajuda a integrar informações de inteligência da Polícia Penal Federal e das polícias penais dos estados e do Distrito Federal. O centro integra e analisa dados, opera soluções tecnológicas e compartilha informações de inteligência, além de acompanhar operações nacionais, monitorar e dar apoio e resposta a ocorrências e situações de crise no sistema penitenciário, como rebeliões e motins.