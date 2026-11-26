A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (26) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 235/25, que prevê a adesão do Brasil ao tratado celebrado em 2022 com a Guiana para cooperação jurídica em casos de processos civis. A proposta será enviada ao Senado.

Entre outros pontos, o tratado prevê que os dois países se comprometem a prestar cooperação mútua em matéria civil, empresarial, trabalhista, administrativa e em reparação de danos originados de processo penal.

O texto define como se dará a cooperação entre Brasil e Guiana em relação à comunicação dos atos processuais e outros procedimentos jurídicos como produção e transmissão de provas, obtenção e execução de medidas de urgência, repartição e devolução de ativos, proteção de réus e testemunhas, realização de audiências e trocas de informações a respeito das legislações das duas nações.

O acordo também dispensa qualquer um dos dois países de colaborarem se a cooperação for incompatível com a ordem pública. E proíbe a revisão do mérito de decisões judiciais internas.

Para o relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), o acordo vai agilizar o intercâmbio de informações e providências judiciais no âmbito da cooperação jurídica internacional em matéria civil.

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