As conexões entre Jeffrey Epstein, Steve Bannon, Donald Trump, Jair Bolsonaro, seus filhos e Daniel Vorcaro revelam a formação de um ecossistema transnacional de poder, no qual dinheiro, articulação política, comunicação, influência e mecanismos de intimidação se combinam para proteger interesses e ampliar o controle político e econômico.

Steve Bannon ocupa posição central nessa articulação. Ex-estrategista de Trump e ideólogo da direita radical internacional, atuou na construção de narrativas, na mobilização digital e na aproximação entre lideranças populistas. Sua relação com Eduardo Bolsonaro, que se encontrou com ele em 2018 e foi anunciado como representante sul-americano do The Movement em 2019, estabeleceu uma ponte direta entre o bolsonarismo e essa rede internacional. Bannon também manteve interlocução com Jeffrey Epstein.

Trump, por sua vez, manteve convivência social documentada com Epstein e construiu uma aliança política e ideológica com Bolsonaro. A sobreposição desses círculos, somada à atuação internacional de Bannon, evidencia a circulação de pessoas, estratégias e interesses entre esses núcleos de poder.

Essa articulação também se manifesta na convergência das estratégias que culminaram nos ataques de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio, e de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Nos dois países, a contestação dos resultados eleitorais, a disseminação de alegações de fraude, a deslegitimação das instituições e a mobilização radicalizada de seguidores produziram ataques à democracia. Bannon participou ativamente da circulação internacional dessas narrativas.

No Brasil, a conexão entre poder político e capital financeiro aparece nas negociações envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Informações divulgadas apontaram valores de R$ 131 milhões em cobranças e aproximadamente R$ 60 milhões em pagamentos estimados, além da participação de Eduardo Bolsonaro na gestão de recursos relacionados ao projeto nos Estados Unidos. O episódio expõe a relação entre financiamento privado e promoção política de uma liderança pública.

As investigações sobre o chamado Projeto DV, de Vorcaro, apontaram suspeitas de campanhas coordenadas de comunicação, coação, monitoramento e utilização de informações privadas contra adversários. Há ainda alegações de utilização de expedientes de chantagem sexual, aos moldes de Epstein, acrescentando uma dimensão grave aos métodos atribuídos a essa estrutura.

Embora suas trajetórias e crimes não sejam equivalentes, Epstein e Vorcaro aparecem em discussões sobre redes de acesso a pessoas influentes, utilização de informações comprometedoras, pressão e proteção de interesses. Dinheiro, festas faraônicas, relações pessoais, comunicação e vulnerabilidades privadas tornam-se instrumentos de poder.

O que aparece é uma engrenagem que conecta capital financeiro, operadores políticos, estrategistas de comunicação e mecanismos de chantagem. Bannon funciona como articulador internacional; Trump e Bolsonaro representam polos de poder político; seus círculos familiares estabelecem conexões operacionais; Epstein revela a dimensão das redes de acesso e influência; e Vorcaro acrescenta a conexão entre financiamento, interesses políticos e métodos de pressão.

A investigação precisa reconstruir essa rede: rastrear o dinheiro, identificar os intermediários, examinar contratos e comunicações e esclarecer quem financia, quem articula, quem executa e quem se beneficia.

Não se trata de uma coleção de encontros casuais entre personagens poderosos, mas de conexões políticas, financeiras e comunicacionais que apontam para uma engrenagem transnacional de influência, proteção de interesses e controle. É preciso expor sua extensão, seus mecanismos e os interesses que a sustentam.