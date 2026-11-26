Tenente Portela terá uma programação especial em dezembro com atividades que integram o Natal da Feliz Cidade 2026. A agenda reúne celebrações religiosas, apresentações voltadas à valorização do significado cristão do Natal, atrações para as crianças e momentos de confraternização comunitária.

A abertura ocorre no dia 5 de dezembro, com a tradicional Noite Natalina, promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com apoio da Prefeitura Municipal. A programação inicia às 19h, em frente à Igreja Matriz, reunindo famílias e a comunidade em um momento de fé, espiritualidade e celebração. Em caso de chuva, a atividade será transferida para a Cripta da Igreja Matriz.

Na sequência, no dia 11 de dezembro, a Praça do Imigrante receberá uma das atrações mais aguardadas da programação: a chegada do Papai Noel. A atividade começa às 19h30min e será acompanhada de baile com a Banda San Marino. Promovido pela Prefeitura de Tenente Portela, o evento terá entrada gratuita e distribuição de doces para as crianças.

Durante a noite, o público também poderá participar da programação musical e de confraternização. O Rotary Club ficará responsável pela comercialização de lanches e bebidas. Conforme a organização, não será permitida a entrada de bebidas no local.

A agenda continua no dia 13 de dezembro, com o evento Natal em Jesus – Celebrando o Dia da Bíblia, a partir das 19h, na Praça do Imigrante. A programação é organizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com apoio da Prefeitura Municipal, e será dedicada à valorização da Palavra de Deus e à celebração do nascimento de Jesus Cristo.

O encontro busca reunir a comunidade cristã e as famílias portelenses em uma noite de louvor, comunhão e reflexão, com mensagens de amor, paz e esperança. A participação é aberta a toda a comunidade.

Programação

5 de dezembro, às 19h: Noite Natalina, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Em caso de chuva, na Cripta da Igreja.

11 de dezembro, às 19h30min: Chegada do Papai Noel e baile com a Banda San Marino, na Praça do Imigrante. Entrada gratuita e distribuição de doces para as crianças.

13 de dezembro, às 19h: Natal em Jesus – Celebrando o Dia da Bíblia, na Praça do Imigrante.

A programação do Natal da Feliz Cidade 2026 reúne diferentes expressões da comunidade e oferece oportunidades de participação para famílias de Tenente Portela e região. As atividades também valorizam a convivência, a solidariedade e o espírito de união característicos do período natalino.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Tenente Portela.