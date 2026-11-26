A proteção animal exige mobilização permanente, responsabilidade e participação da comunidade. Em Tenente Portela, esse trabalho é desenvolvido também pela Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (APPATA), entidade que atua na defesa e no atendimento de cães e gatos em situação de abandono, vulnerabilidade ou vítimas de maus-tratos.

Como forma de arrecadar recursos e ampliar o apoio às atividades da associação, será realizado o quinto Brechó Solidário da APPATA, no dia 5 de dezembro, a partir das 7h30min, na Praça do Imigrante. A iniciativa disponibilizará roupas e acessórios a preços acessíveis, transformando as compras e a participação da comunidade em uma contribuição direta para a causa animal.

A ação também busca dar visibilidade ao trabalho realizado pelos representantes e voluntários da entidade, que dedicam tempo e esforços ao atendimento de animais que necessitam de cuidados. O trabalho envolve desafios constantes, especialmente diante das situações de abandono, da necessidade de assistência veterinária e da busca por condições adequadas de proteção e acolhimento.

Ao longo dos últimos anos, a APPATA também participou de iniciativas em parceria com o poder público. Em 2022, por exemplo, a associação integrou um projeto de castração de 200 animais de famílias em situação de vulnerabilidade social, com recursos estaduais e contrapartida municipal. A entidade também já apresentou demandas relacionadas à castração de animais abandonados, à instalação de comedouros e bebedouros e à conscientização sobre a guarda responsável.

Participação da comunidade fortalece a causa animal - A presidente da APPATA, Tanara Copetti, reforça que o brechó é uma oportunidade para aproximar a população do trabalho desenvolvido pela associação e contribuir com a manutenção das ações.

“Mais do que adquirir roupas e acessórios por preços acessíveis, participar é uma forma de fazer a diferença na vida de tantos animais que precisam de ajuda em nossa comunidade”, destaca.

Tanara também ressalta que cada contribuição representa apoio ao trabalho realizado em defesa dos animais. “Cada compra, cada doação e cada gesto de apoio se transformam em esperança, cuidado e oportunidade de oferecer uma vida melhor aos nossos amigos de quatro patas”, afirma.

A presidente convida os moradores a participarem da quinta edição do brechó e lembra que a proteção animal depende do envolvimento coletivo. “Juntos, podemos fazer muito mais por quem não tem voz, mas merece todo o nosso amor e respeito”, completa.

A APPATA reforça o convite à comunidade de Tenente Portela e região para participar do evento no dia 5 de dezembro. Além de encontrar produtos por valores acessíveis, os participantes terão a oportunidade de colaborar com uma causa que envolve cuidado, responsabilidade e respeito à vida animal.

Folha Popular