A Câmara dos Deputados tem seis projetos na pauta de votações desta quinta-feira (26). A sessão está marcada para as 10 horas, no Plenário Ulysses Guimarães.

Veja a pauta

Entre as propostas a serem analisadas está o Projeto de Lei 3944/23, da deputada Erika Hilton (PSol-SP), que trata dos impactos da crise climática na saúde da população negra, especialmente de mulheres e pessoas que vivem em áreas mais afetadas.

Também está na pauta o PL 294/15 , do deputado Valmir Assunção (PT-BA), que inclui o ministro de confissão religiosa de matriz africana como segurado individual do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Os dois projetos são considerados prioritários pela Bancada Negra e fazem parte de um compromisso assumido no Colégio de Líderes em razão do mês da Consciência Negra. Outras propostas já foram aprovadas pelo Plenário nesta semana.

Código de Trânsito

Outro item na pauta é o PL 724/03, do ex-deputado Milton Monti (SP), que altera o Código de Trânsito Brasileiro para tratar da circulação de veículos de tração e de crimes de trânsito.

Data comemorativa

Os deputados podem votar ainda o PL 3965/24, do deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), que institui o feriado escolar e o Dia Nacional dos Professores, das Professoras e dos Profissionais da Educação.

Acordo internacional

Também estão na pauta projetos de acordo de cooperação entre Brasil e Guiana: