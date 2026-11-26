A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga empresas que vendem produtos ou prestam serviços de saúde a divulgar pagamentos e benefícios concedidos a profissionais da área.

A medida busca permitir que pacientes, cuidadores e outros interessados conheçam relações financeiras que possam influenciar indicações de tratamentos, produtos ou serviços.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS) ao Projeto de Lei (PL) 7990/17, do deputado Geraldo Resende (União-MS), e a outras seis propostas (PLs 11050/18, 11177/18, 204/19, 1041/24, 4864/24 e 6974/25) que tramitam apensadas.

Os projetos originais tratavam principalmente da divulgação de relações entre empresas da área da saúde e médicos. O texto substitutivo amplia a regra para profissionais de nível técnico ou superior de biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição e odontologia, além de incluir empresas prestadoras de serviços de saúde.

O relator justificou a ampliação dizendo que limitar a regra a médicos poderia restringir seu alcance: “Parece-nos que tal disposição pode restringir o alcance da medida, já que outros profissionais que atuam na saúde podem estabelecer relações com empresas que comercializem produtos e serviços de saúde”, disse Ovando.

Divulgação pública

A proposta abrange empresas que comercializam tecnologias de saúde, como medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, inclusive softwares, e empresas que prestam serviços de saúde, como consultas, exames, cirurgias e tratamentos.

Devem ser divulgados benefícios concedidos a profissionais sem vínculo formal de trabalho com as empresas, como:

prêmios e bonificações;

viagens, hospedagem e alimentação;

despesas para participação em congressos e eventos;

brindes, presentes e benfeitorias em imóveis;

pagamentos por consultorias, palestras e apresentação de trabalhos científicos.

A obrigação também vale para benefícios concedidos a familiares dos profissionais até o segundo grau e para vantagens oferecidas coletivamente a prestadores de serviços, seguradoras e operadoras de planos de saúde.

Limite máximo

A divulgação será exigida quando a soma dos benefícios concedidos ao mesmo beneficiário em um mês ultrapassar R$ 2 mil. O valor será reajustado anualmente pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

As empresas deverão informar os pagamentos aos conselhos profissionais competentes e, nos casos de benefícios a instituições, às entidades que representam as empresas do setor. Esses órgãos publicarão os dados em seus sites e os enviarão ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), que deverá reuni-los em uma página pública centralizada.

As informações deverão identificar o profissional ou a instituição beneficiada e ser divulgadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) . Os beneficiários poderão confirmar os dados ou pedir correção em caso de divergência.

A proposta também exclui da lista de benefícios sujeitos à divulgação as amostras grátis, os estudos e pesquisas científicas e pagamentos relacionados a direitos de propriedade intelectual, como royalties e uso de marcas. O parecer aponta, entre as justificativas para essas exclusões, o caráter não comercial das amostras e o risco de expor informações industriais sigilosas.

Fiscalização e sanções

O CNS acompanhará a aplicação da regra, poderá propor orientações e avaliar relatórios anuais. Os conselhos profissionais fiscalizarão possíveis desvios no exercício profissional, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) atuará nos casos relacionados à concorrência. Outros órgãos públicos também poderão fiscalizar.

Deixar de informar os benefícios, atrasar a divulgação, omitir ou alterar dados ou ainda apresentar informações falsas será infração administrativa. As punições podem incluir advertência para a primeira infração formal que não comprometa a transparência e multa de R$ 50 mil a R$ 500 mil.

Também poderá haver publicação da decisão condenatória às custas do infrator e, em caso de reincidência grave, impedimento de firmar contratos com a administração pública por até dois anos. A reincidência será considerada quando houver nova infração da mesma natureza em até cinco anos.

A multa poderá ser reduzida em até 50% se as informações forem corrigidas espontaneamente antes da abertura do processo administrativo. Os valores arrecadados serão destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e deverão financiar projetos voltados à saúde coletiva e ao meio ambiente.

O texto também classifica como infração sanitária grave prescrever ou utilizar tecnologia de saúde sem justificativa técnica ou científica baseada em evidências quando a conduta for motivada por benefício recebido de fabricante ou fornecedor.

Ovando afirmou que a proposta não deve impedir escolhas profissionais justificadas, como encaminhar um paciente a um laboratório considerado de melhor qualidade ou indicar um produto por seus benefícios. "O texto não atribui

ao CNS o julgamento individual de profissionais privados, mas sim a competência de emitir diretrizes gerais e acompanhar a execução da política de transparência", disse.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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