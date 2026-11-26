A Prefeitura de Tenente Portela antecipou o pagamento da folha salarial de novembro. Inicialmente previsto para sexta-feira (27), conforme o calendário divulgado no início do ano, o depósito foi realizado nesta quinta-feira (26). A folha representa um valor bruto de aproximadamente R$ 2,6 milhões.

A antecipação integra a política de divulgação prévia do calendário anual de pagamentos adotada pela Administração Municipal. A medida busca oferecer aos servidores maior previsibilidade para a organização dos compromissos financeiros, com a quitação dos salários antes do encerramento de cada mês.

Para dezembro, o cronograma estabelece o pagamento da última parcela do 13º salário no dia 10, com desembolso estimado em R$ 1,3 milhão. Em julho, os servidores já haviam recebido 40% da gratificação natalina. A folha salarial de dezembro será quitada no dia 23, antes do Natal.

Município também avança na recomposição dos adicionais por tempo de serviço

Além do cumprimento do calendário salarial, a Administração Municipal destaca as medidas adotadas para recompor direitos dos servidores públicos cuja contagem de tempo de serviço foi suspensa durante a pandemia de Covid-19.

Por meio da Lei Municipal nº 3.098/2026, foi autorizada a retomada da contabilização do período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão dos adicionais por tempo de serviço.

Desde fevereiro, os servidores que preencheram os requisitos passaram a receber os benefícios correspondentes. Entre eles estão os triênios e os adicionais de 15% e 25%, destinados aos servidores que completam, respectivamente, 15 e 25 anos de serviço público.

Em setembro, o prefeito Rosemar Sala determinou o pagamento dos valores retroativos, que totalizam aproximadamente R$ 1 milhão e contemplam 198 servidores. O montante está sendo quitado em dez parcelas mensais, com desembolso de cerca de R$ 100 mil por mês.

Com a folha de novembro, foi realizado o pagamento da terceira parcela dos valores retroativos. Segundo a Administração Municipal, Tenente Portela esteve entre os primeiros municípios da região a implementar medidas relacionadas ao descongelamento dos adicionais por tempo de serviço, incluindo a quitação dos valores referentes ao período suspenso.

As ações integram o planejamento financeiro do Município, que reúne o cumprimento das obrigações salariais, a recomposição dos direitos funcionais e a valorização dos servidores públicos municipais.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.