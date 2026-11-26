A Comissão de Cultura aprovou o Projeto de Lei 3547/2024, do deputado Marx Beltrão (União-AL), que obriga concessionárias de energia elétrica a desenvolver campanhas e materiais de conscientização sobre medidas de segurança e prevenção de acidentes envolvendo a rede elétrica durante eventos climáticos.

A proposta prevê que a política de conscientização tenha como objetivos: orientar a população sobre prevenção de acidentes com a rede elétrica durante eventos climáticos como tempestades, inundações e ventos fortes; informar sobre procedimentos para proteger a vida em situações de risco; e alertar sobre objetos que conduzem eletricidade, especialmente veículos automotores e ciclomotores.

O texto também determina que locais com maior risco de acidentes envolvendo a rede elétrica durante eventos climáticos sejam sinalizados.

As concessionárias deverão produzir materiais educativos, como guias impressos, vídeos e conteúdos digitais, com orientações sobre os riscos e as precauções necessárias. As informações deverão estar disponíveis em formato físico, em locais de atendimento ao consumidor, agências e pontos de pagamento de contas, e também nos sites oficiais das empresas, com destaque na página principal.

O relator, deputado Mersinho Lucena (PSD-PB), apresentou parecer favorável ao texto. Segundo ele, eventos climáticos extremos, como tempestades e inundações, têm sido cada vez mais recorrentes e intensos, de modo que o projeto acerta ao antecipar uma necessidade que tende a se agravar.

“Acreditamos que os custos envolvidos na implementação de medidas educativas são ínfimos quando comparados aos benefícios gerados pelas vidas que podem ser salvas. Portanto, consideramos que a matéria deve prosperar”, explicou Lucena

Próximos passos

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Minas e Energia; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado também pelo Senado Federal.

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