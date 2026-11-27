Há 35 anos, o pescador Geovani Silva cruza o mar azul-turquesa de Macau e Guamaré, no Rio Grande do Norte, sobre um barco de madeira. O olhar está sempre atento aos peixes, mas também examina mudanças nas ondas, marés e correntezas. Para ele, não há dúvidas: nunca a areia esteve tão curta e a água, tão perto.

A posição dos ranchos – cabanas rústicas de madeiras usadas para abrigo e depósito – ajuda a medir o avanço acelerado do mar.

“Só este ano já precisei mudar o rancho de lugar três vezes. Tiveram uns ranchos aí do pessoal que foram engolidos. Colocaram umas pedras, mas não adiantou. O mar está comendo a costa”, diz Geovani, de 45 anos.

A esposa dele, a pescadora e marisqueira Gercina Izídio, 41 anos, veio para a região em 2002. Tempo suficiente para testemunhar a força dos processos erosivos.

“Quando eu era mais nova, eu vinha aqui, e o mar era bem longe. As dunas eram imensas. A gente tinha que subir bem alto nelas. Depois, andava sem parar sob um sol forte e parecia que nunca ia chegar à água”, lembra Gercina.



As experiências locais são corroboradas pelas análises técnicas do geólogo Venerando Eustáquio Amaro, que coordena o Laboratório de Geotecnologias Aplicadas, Modelagens Costeira e Oceânica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os dados mostram que a linha de costa onde o casal vive, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), recua entre 1,5 e 3,5 metros por ano, em média. É a maior taxa de erosão das 12 regiões do estado analisadas pelos pesquisadores.

A terceira e última reportagem da série Litoral potiguar sob pressão , da Agência Brasil , traz uma realidade diferente da observada em Natal, nas praias urbanas de Ponta Negra e Via Costeira , pressionadas pelo capital imobiliário.

A Ponta do Tubarão é uma unidade de conservação do litoral norte, a aproximadamente 190 quilômetros (km) da capital. Nela, são permitidas atividades tradicionais de baixo impacto, como extrativismo, pesca e agricultura familiar. A região tem 13 km contínuos de dunas, restingas e manguezais.



Apesar de ainda manter preservada parte das defesas naturais, lida com características próprias que favorecem a erosão costeira: uma grande variação das marés, ventos intensos e ondas fortes que movimentam continuamente a areia ao longo da costa. Esses fatores são intensificados pela deriva litorânea, processo em que as correntes deslocam sedimentos de leste para oeste.

Em meio à luta contra as forças da natureza, a comunidade local também enfrenta impactos ambientais gerados diretamente por intervenções humanas. Caso dos parques eólicos, que moradores e pesquisadores identificam como um dos maiores desafios atuais na região.

Aerogeradores e dunas

A Ponta do Tubarão tem três parques eólicos: Miassaba II (na restinga), Alegria II (nas dunas móveis) e Miassaba III (no tabuleiro pré-litorâneo). Eles foram instalados entre 2006 e 2012.

Se por um lado são símbolos da transição energética, por permitirem substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, por outro, não são isentos de impactos sobre os locais onde são instalados.

Pescadores alegam que ruídos e vibrações gerados pelas hélices afastaram peixes e provocaram alterações na desova de tartarugas e no fluxo de pássaros. O barulho também incomoda moradores com casas próximas às torres, além das luzes vermelhas, que piscam ininterruptamente durante à noite.

Um terceiro aspecto, segundo o geólogo Venerando Amaro, é a intensificação da erosão costeira. Um conjunto de aerogeradores está sobre as dunas, muito próximo do mar. Eles viram barreiras físicas que impedem a troca de areia entre a praia e o campo de dunas, o que acaba deteriorando os ecossistemas.

“A situação está em um grau de erosão imenso. Tem locais no parque de Miassaba II que eu medi cerca de 15 metros de distância para o nível médio do mar bater na base do aerogerador. Isso em uma maré que não era alta”, diz Venerando.

O professor do Departamento de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) Rodrigo Guimarães acrescenta que a comunidade local não foi devidamente consultada sobre as instalações.

“Tudo que é decidido sobre ocupação dentro de uma unidade de conservação como essa precisa de deliberação do Conselho Gestor. Na prática, não foi assim. A entrada de um parque eólico na restinga foi o maior erro de licenciamento da reserva. Não deveria ser permitido colocar aerogeradores numa área protegida de restinga”, diz.

Estudo do qual ele faz parte analisou 58 atas de reuniões do conselho e constatou que os parques eólicos foram licenciados sem que houvesse votação ou deliberação favorável da plenária.

Em nota enviada à reportagem, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) diz que “embora o Conselho Gestor tenha competência para deliberar e vetar atividades incompatíveis no interior da Reserva, esta prerrogativa não é prevista para os empreendimentos localizados fora da Reserva, na zona de amortecimento, como é o caso dos parques eólicos, cabendo a análise e decisão final exclusivamente ao órgão ambiental”.

O órgão também disse acompanhar impactos ambientais e sociais dos empreendimentos durante o processo de licenciamento ambiental e em monitoramento posteriores, “considerando evidências técnicas e científicas”.

Histórico de lutas

As eólicas representam mais um capítulo de uma história longa de resistência das comunidades locais aos grandes empreendimentos. Um dos marcos da luta é a própria criação da reserva.

Com aproximadamente 12.940 hectares entre os municípios de Macau e Guamaré, a RDS Ponta do Tubarão foi criada em julho de 2003 para proteger um mosaico de ecossistemas (estuário, manguezais, dunas, restinga, caatinga e zona marinha) e comunidades tradicionais, como Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Lagoa Doce e Mangue Seco.

A partir da década de 1990, a região passou a lidar com a pressão de um grupo de investidores estrangeiros que pretendiam construir um resort de luxo. Segundo os moradores, os empresários contrataram vigias armados para controlar a restinga e intimidar as pessoas, e incendiaram ranchos de pescadores.



Em outra frente de luta, mais próxima aos anos 2000, empresários do ramo da carcinicultura (criação de camarão em cativeiro) tentaram instalar tanques de cultivo na região estuarina. Para abrir espaço aos viveiros, cerca de 60 mil metros quadrados (m²) de manguezal foram desmatados e queimados, segundo os moradores.

A resistência popular envolveu boicotes aos empresários, protestos, abaixo-assinado e encontros ecológicos para debater o futuro do território. Participaram ativamente pescadores artesanais, marisqueiras, agricultores e lideranças comunitárias, apoiados por organizações sociais e pesquisadores.

No ápice das mobilizações, uma caravana com mais de 120 pessoas foi até Natal em abril de 2003 para acompanhar a reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Conema). Na ocasião, o projeto da reserva sustentável teve aprovação unânime.

Liderança local, Élio Souza, 51 anos, participou desse processo e guarda até hoje um conjunto de documentos do período, como folhetos sobre as reuniões ecológicas. Para ele, são registros históricos de uma vitória do povo e da natureza.

“Se nós não tivéssemos virado uma reserva, nós não estaríamos aqui até hoje. E nosso território não seria da mesma maneira. As pessoas que vivem aqui precisam lembrar essa história com orgulho”, diz Élio.

O professor de matemática Luiz Ribeiro Itá, 63 anos, que atua no Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), reforça o valor da resiliência local contra a incerteza das pressões econômicas.

“Os empreendimentos chegam e na sua maioria têm um tempo determinado: até quando dá lucro. Quando uma empresa vai embora, a comunidade volta à atividade tradicional para se manter viva. E temos nos mantido fortes durante todo esse tempo. Apesar de sermos comunidades pobres, não temos ninguém passando fome aqui.”

O Plano de Manejo, documento que define as regras de uso e ocupação de uma área protegida, foi finalizado e aprovado somente em 2018. Coordenador de projetos com a sociedade civil e do próprio plano, o geógrafo Rodrigo Guimarães diz que o documento precisa ser executado de maneira mais efetiva.

“A criação de uma unidade de conservação da natureza é igual ao nascimento de um bebê: você tem que cuidar, acompanhar, alimentar. Do Plano de Manejo que tem 100 ações previstas, acredito que apenas 10% tenham sido implementadas pelo governo. E isso faz muita falta para gerar uma estabilidade comunitária”, analisa Rodrigo.

Novos desafios

Duas décadas depois da criação da reserva, novas ameaças podem surgir do mar. Segundo o líder local Luiz Ribeiro Itá, as discussões sobre o Planejamento Espacial Marinho (PEM) são uma pista do que está por vir.

O PEM é um processo público que organiza onde e quando as atividades humanas ocorrem no mar, e busca equilibrar metas econômicas, sociais e ambientais. No Brasil, é coordenado pela Marinha e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O país assumiu o compromisso internacional de estruturar o PEM até 2030.

Itá critica a ausência da pesca artesanal nas discussões. Ele teme que a atividade tradicional perca espaço diante de interesses econômicos de maior porte.

“As propostas atuais fatiam nosso oceano como um boi de açougue para o turismo de massa, petróleo, mineração e eólicas offshore , mas a pesca artesanal não está lá. Eu perguntei durante as reuniões: vocês desconhecem que existem pescadores artesanais aqui e que eles geram renda para toda a comunidade?”, relata.

Nesse contexto, também existe a preocupação de que a mobilização coletiva esteja enfraquecendo. Parte da população defende ampliar as possibilidades de ocupação e atividade econômica, outra teme que a flexibilização das regras comprometa as conquistas obtidas no passado.

Na avaliação do pesquisador Rodrigo Guimarães, investimentos públicos insuficientes contribuem para alimentar os descontentamentos.

“Quando falta dinheiro, um grupo começa a culpar a proteção ambiental como motivo de atraso. Pequenos núcleos de pessoas também passam a ser cooptados por grupos econômicos para lutar contra a conservação, dizendo que a reserva foi um atraso de vida”, afirma.



Uma das alternativas apontadas para fortalecer a economia local é o turismo de base comunitária (TBC). A proposta é gerar renda para os moradores, oferecer oportunidades aos jovens e reduzir a saída de pessoas das vilas, sem reproduzir o modelo de turismo de massa.

A experiência, porém, ainda enfrenta dificuldades para se consolidar. Um dos poucos exemplos é a pousada do Élio, em funcionamento desde 2004.

“O turismo de base comunitária traz o bem-viver. O que significa viver com tranquilidade, em uma economia dividida, em que todos se ajudam de alguma maneira. O visitante se hospeda na pousada, mas também consome no restaurante do vizinho e contrata passeios com condutores locais. Todo mundo ganha”, explica Élio.

Manguezais contra o mar

E como lidar com as forças da natureza, como o avanço do mar, que colocam em risco a própria comunidade? Para o geólogo Venerando Amaro, os investimentos devem focar nos manguezais.

Um estudo do qual ele participa mostra que, sem essa barreira natural, a proporção de litoral sob risco intermediário a alto subiria de 42% para 60%, deixando canais de maré, áreas estuarinas e vilas comunitárias completamente desprotegidos contra a ação do mar.



Outro levantamento calcula que, entre 1999 e 2023, a área de manguezais encolheu 6,4% – com destaque para o avanço de 151,8% na área ocupada pela carcinicultura. Além da atividade, salinas, exploração de petróleo e campos de energia eólica são outras ameaças. O modelo prevê uma redução adicional de 7,1% na cobertura de manguezal até 2050.

Restaurar a área total de 7.281 hectares de manguezal da região custaria cerca de US$ 21 milhões. Por outro lado, se esses manguezais forem destruídos, e o Estado precisar construir obras rígidas para proteger 50 km de áreas urbanas/costeiras, o custo de substituição saltará para US$ 145,5 milhões.

Manguezais preservados também funcionam como potentes sumidouros de carbono, armazenando até mais de 2,2 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectare (tCO₂e/ha). Nas bordas degradadas, o desmatamento libera altas emissões, média de 404,7 tCO₂e/ha, convertendo o ecossistema de sumidouro em fonte de gases de efeito estufa.



A melhor solução ambiental, social e econômica é preservar e restaurar, defende o geólogo Venerando Amaro. “Os dados deixam claro que é mais barato investir em recuperação e ampliar as áreas de manguezais. Eles cumprem um papel fundamental para sustentar a linha de costa nesse ambiente e proteger toda a comunidade.”

A análise técnica dialoga com os apelos dos que vivem e sofrem diariamente com os impactos no território, como o pescador Geovani. “Esperamos que os governos olhem para cá e tomem providências para nos ajudar e proteger nosso território, porque, sem a natureza, nós não somos nada”, diz o pescador.

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*A equipe viajou com o apoio da Fundação Grupo Boticário, por meio de uma bolsa de reportagem do Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental.