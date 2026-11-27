O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de perigo de chuvas intensas para áreas do sul do país. A previsão é de um volume de precipitação entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora e entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de até 100 km/h.

Há, segundo o Inmet, risco de cortes no abastecimento de energia, queda de galhos de árvores e raios.

O alerta de perigo (aviso laranja) vale para o sudoeste, oeste e centro-sul do Paraná, além do oeste catarinense e noroeste gaúcho.

Perigo potencial

O Inmet também divulgou alerta de perigo potencial (aviso amarelo) de chuvas intensas para outras áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste . São esperados volumes de precipitação entre 20 e 30 mm/h e de até 50 mm/h, com ventos intensos para grande parte do Sul, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, além de áreas de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Outro aviso amarelo alerta para o perigo potencial de baixa umidade no Nordeste do país, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% em grande parte do Ceará, além de áreas dos outros oito estados da região.