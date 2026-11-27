O governo brasileiro avalia que a proposta de nova tarifa dos Estados Unidos (EUA) de 10% sobre a importação de aviões prontos e açúcar pretende, entre outros objetivos, desencorajar o Brasil de regular as big techs, além de pressionar por um acordo sobre minerais críticos que ajude Washington a enfrentar a concorrência da China.

Apesar da política de tarifas de Donald Trump atingir o mundo todo, haveria questões diretamente relacionadas ao Brasil que motivaram a última proposta de tarifaço, como a defesa do governo Luiz Inácio Lula da Silva de regular as plataformas digitais.

Na Câmara dos Deputados, há a expectativa de se votar ainda neste ano o projeto de lei (PL) 4.675 de 2025, conhecido como PL dos Mercados Digitais. O Ministério da Fazenda estima que o projeto pode reduzir até R$ 50,6 bilhões em custos, por ano, das empresas brasileiras.

Apresentado pelo governo federal, o texto regula a concorrência sobre preços e taxas cobradas por empresas de tecnologia como Google, Meta, Amazon e Microsoft, todas dos EUA. Como essas big techs são uma das principais bases do apoio político do governo Trump, a Casa Branca seria sensível às demandas das gigantes da tecnologia.

Na avaliação do governo brasileiro, as big techs não querem que nenhum país sirva de exemplo de regulação das plataformas e pressionam Trump para agir contra nações que buscam criar regras para o setor.

Ao assumir o poder em janeiro de 2025, o dono da Meta, Mark Zuckerberg, que controla o Facebook, Whatsapp e Instagram, foi às redes dizer que se aliaria à Trump para pressionar governos que supostamente perseguem “empresas americanas”.

Minerais críticos

A corrida comercial e tecnológica entre EUA e China também estaria por trás da nova ofensiva tarifária de Washington contra o Brasil. As terras raras são consideradas fundamentais para áreas como tecnologia, defesa e transição energética.

O governo brasileiro avalia que Washington usa a tarifa como arma de pressão para chegar a um acordo sobre terras raras com o Brasil de uma maneira que dificulte a vida da China.

Com cerca de 11 milhões de toneladas, a reserva brasileira de terras raras é a segunda maior já mapeada no mundo, o equivalente a 14% do total.

O Brasil fica atrás apenas da China, que detém aproximadamente 44 milhões de toneladas (58%). Os EUA detêm apenas cerca de 2,5% desses minerais. Os dados são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) do Brasil.

Estilo Trump

O professor da Universidade de Denver, dos Estados Unidos, e pesquisador do Washington Brazil Office (WBO), Rafael R. Ioris, avalia que a pressão em meio a negociação faz parte do “estilo” de Trump.

“Ao invés de mudar a rota após a derrota eleitoral, ele reafirma que estava certo e que se aumentar as tarifas vai beneficiar a economia interna. Não fosse assim, teria que reconhecer que errou, o que nunca faz. Além disso, na negociação com o Brasil, também é típico do estilo dele ameaçar romper a negociação a menos que o outro lado ceda ainda mais”, afirmou.

O especialista acrescentou à Agência Brasil que o novo anúncio do Representante de Comércio (USTR) dos EUA, Jamieson Greer, dificulta as negociações com o Brasil.

“A questão para o Brasil seria oferecer algo que ele possa vender como uma grande vitória internamente, ou se houver pressão interna forte contra, como no mercado aeronáutico e agrícola. Mas claro que não há garantias, pois o estilo errático é constante”, concluiu.

O vice-presidente Geraldo Alckimin chamou a decisão de taxar os aviões brasileiros de “descabida” e prometeu que o governo vai trabalhar para reverter a situação.

Em nota, o governo afirmou que a nova proposta de tarifa tem objetivo de pressionar o Brasil para que haja alterações em relação ao pagamento Pix, ao comércio digital e acordos preferenciais com outros países.

“A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça”, disse, em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Diversificar mercados

O governo brasileiro aposta, de um lado, na manutenção das negociações com os EUA para tentar evitar a confirmação da nova tarifa e, de outro lado, no aprofundamento da diversificação comercial, em especial, em mercados da Ásia e da África.

Mesmo com o tarifaço dos EUA, as exportações brasileiras cresceram 13,3% entre janeiro e novembro de 2026, já a corrente de comércio, que soma importações e exportações, cresceu 10,9% neste ano até o mês de novembro. Os dados são do O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).