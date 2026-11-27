Impulsionadas pelo novo título Tesouro Reserva , as vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet registraram o maior volume da história para meses de outubro , divulgou nesta sexta-feira (27) o Tesouro Nacional. No mês passado, o Tesouro Direto vendeu R$ 10,57 bilhões em papéis.

O recorde histórico de vendas do Tesouro Direto foi registrado em agosto, quando as vendas de títulos federais pela internet somaram R$ 15 bilhões.

Em outubro, o volume foi 20,37% maior que em setembro, quando as vendas do Tesouro Direto somaram R$ 8,77 bilhões. Na comparação com outubro do ano passado, no entanto, o volume é 47,15% maior.

Os títulos mais procurados pelos investidores em outubro foram os vinculados aos juros básicos, cuja participação nas vendas somou 48,4%. A vendas das tradicionais Letras Financeiras do Tesouro (LFT) somaram R$ 3,85 bilhões (36,5% do total).

As vendas do Tesouro Reserva, novo título indexado aos juros básicos que funciona como as caixinhas de bancos digitais, somaram R$ 1,26 bilhões (11,9% do total).

Os papéis corrigidos pela inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA), corresponderam a 20,7% do total. Os títulos prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 22,4%.

Destinados ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda+, lançado no início de 2023, respondeu por 7,2% das vendas. Criado em agosto de 2023, o novo título Tesouro Educa+, que pretende financiar uma poupança para o ensino superior, atraiu apenas 1,2% das vendas.

O interesse por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da Taxa Selic, que está em 13,75% ao ano. Com os juros altos, os papéis continuam atrativos. Os títulos vinculados à inflação também têm atraído os investidores por causa da expectativa de alta da inflação oficial nos próximos meses.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 285,25 bilhões no fim de outubro, alta de 2,11% em relação ao mês anterior (R$ 262,47 bilhões) e alta de 41,93% em relação a outubro do ano passado (R$ 200,97 bilhões). Essa alta ocorreu por causa da correção pelos juros e porque as vendas superaram os resgates em R$ 2,87 bilhões no último mês.

Investidores

Em relação ao número de investidores, 350.550 participantes passaram a fazer parte do programa no mês passado. O total de investidores cadastrados atingiu 37.097.172. Nos últimos 12 meses, o número de investidores acumula alta de 9,86%.

O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a 3.987.860, aumento de 22,41% em 12 meses.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas de até R$ 5 mil, que correspondeu a 80,2% do total de 1.222.698 operações de vendas ocorridas em outubro. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 58,4%. O valor médio por operação atingiu R$ 8.634,05.

Os investidores estão preferindo papéis de médio prazo. As vendas de títulos de até cinco anos representam 47,9% do total. As operações com prazo de cinco a dez anos correspondem a 24,9% do total. Os papéis de mais de dez anos de prazo representaram 20,3% das vendas.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente .

Captação de recursos

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros.

O aplicador só precisa pagar uma taxa para a B3, a bolsa de valores brasileira, descontada nas movimentações dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto .

A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis pré-fixados.