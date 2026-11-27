Microempreendedores individuais (MEIs) e donos de pequenos negócios podem consultar gratuitamente as mudanças previstas nas regras de faturamento, tributação e regularização de dívidas.

O Radar das Mudanças para Pequenos Negócios reúne 11 medidas relacionadas à reforma tributária e ao pacote Prospera MEI , com informações sobre quem será afetado, quando as alterações devem entrar em vigor e quais já têm previsão legal.

Desenvolvida pela Barkus, empresa de tecnologia educacional voltada à educação e à inclusão financeira, a ferramenta permite filtrar as informações de acordo com o enquadramento do negócio. As informações estão divididas nas seguintes categorias:

nanoempreendedor;

MEI;

microempresa ou empresa de pequeno porte.

Das 11 medidas reunidas, oito têm previsão legal e três foram anunciadas pelo governo, mas ainda dependem da definição de regras para implementação. O serviço pode ser acessado sem custos.

Limite do MEI

Entre as mudanças apresentadas está a proposta de ampliação do limite anual de faturamento do MEI, atualmente de R$ 81 mil. A previsão é que o teto passe para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.

O cálculo considera a receita bruta do negócio, sem descontar despesas, como aluguel, compra de mercadorias ou pagamento de fornecedores.

A alteração pode impactar microempreendedores que atualmente se aproximam do limite de faturamento e precisam acompanhar as regras para permanecer no enquadramento.

Perdão de dívidas

A ferramenta também reúne informações sobre a medida de perdão de dívidas com a União . A iniciativa contempla débitos previdenciários abrangidos pela legislação, existentes até 13 de outubro de 2026, incluindo juros, multas e encargos.

Dívidas que já estejam parceladas também podem ser incluídas, conforme as condições previstas. A medida não abrange débitos estaduais e municipais, como Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços (ISS), nem prevê a devolução de valores já pagos.

Antes de tomar decisões sobre a regularização, o empreendedor deve verificar se o débito se enquadra nas condições estabelecidas.

Benefício de até R$ 5 mil

Outro tema disponível no Radar é o Pix MEI , benefício anunciado como parte do Prospera MEI. A iniciativa prevê apoio financeiro de até R$ 5 mil para investimentos nos negócios, sem necessidade de devolução.

O programa ainda está em fase de estruturação e depende da divulgação dos critérios e dos procedimentos para concessão dos recursos.

A formalização como MEI ou a existência de um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), por si só, não garante o recebimento do benefício. Os interessados devem acompanhar a publicação das regras oficiais antes de contar com o recurso.

Nova categoria

A plataforma também explica a criação da categoria de nanoempreendedor , prevista na reforma tributária.

O enquadramento contempla pessoas físicas que exerçam atividades econômicas e atendam aos requisitos estabelecidos na legislação, mas não estejam formalizadas como MEI.

A categoria pode ser relevante para trabalhadores por conta própria que precisam entender como as novas regras tributárias se aplicam à atividade que exercem.

Mudanças nos impostos

Microempresas e empresas de pequeno porte também devem acompanhar as mudanças relacionadas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributos previstos na reforma tributária.

Uma das possibilidades é optar pelo recolhimento desses impostos pelo regime regular, em vez de mantê-los na guia única do Simples Nacional.

A escolha pode permitir o aproveitamento de créditos tributários, mas exige avaliar os custos e as características de cada negócio. Por isso, a decisão deve considerar o perfil da empresa e, quando necessário, orientação contábil.

Como consultar

O Radar das Mudanças para Pequenos Negócios está disponível gratuitamente no site da Barkus .

A consulta permite identificar as medidas relacionadas a cada categoria de empreendimento e verificar o estágio de implementação das iniciativas. A ferramenta também diferencia mudanças com previsão legal de anúncios que ainda dependem de regulamentação.

A plataforma foi criada para organizar informações divulgadas em diferentes momentos e facilitar a identificação das medidas que podem afetar cada empreendedor.

O que é a Barkus?

A Barkus é uma empresa de impacto (que fornece soluções sociais) voltada à educação e à inclusão financeira. A empresa desenvolve projetos de consultoria, conteúdo, design e tecnologia para ampliar o conhecimento sobre dinheiro e sistema financeiro.

A atuação ocorre em parceria com empresas, governos e outras organizações.