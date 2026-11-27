Familiares, servidores e entidades sindicais realizaram um ato nesta sexta-feira (27) em memória da pedagoga Allane de Souza Pedrotti Matos e da psicóloga Layse Costa Pinheiro. Há um ano, as duas foram assassinadas a tiros por um colega de trabalho dentro do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), na unidade Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Havia um histórico longo de denúncias formais na instituição contra o assassino e suicida, João Antônio Miranda Tello Ramos Gonçalves, por assédio moral e agressividade. Os relatos dos que o conheciam são de que ele não aceitava ser confrontado ou chefiado por mulheres, diz Alline Pedrotti, irmã de Allane.

“Eu ouvi de muitas mulheres lá dentro que ele as perseguia. Outras falaram que ele as humilhava nas reuniões, que isso era um hábito dele”, diz Alline.

O irmão de Layse, João Gabriel Pinheiro, acredita que, pelo menos, outras duas servidoras estavam entre os alvos do feminicida.

“Ele queria ser transferido para outro departamento onde só havia mulheres. Elas entraram com medidas para impedir, por causa do perfil assediador. A gente acredita que ele queria ter matado o departamento inteiro. Uma não estava lá no dia e a outra tinha saído da sala minutos antes de ele chegar”, diz João Gabriel.

Feminicídio

A mobilização desta sexta acontece em paralelo a outros atos nacionais contra o feminicídio. Os organizadores destacam o combate à violência de gênero e ao assédio no ambiente de trabalho. Eles também cobram medidas efetivas de acolhimento às comunidades que vivem este tipo de trauma coletivo.

A representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense (SINTUFF), Luciene Almeida, destacou que o caso no Cefet-RJ não é isolado, mas representa um problema estrutural da sociedade.

“Vejo que as instituições se protegem através da omissão e da cumplicidade. Os protocolos não funcionam na prática. O que aconteceu no Cefet pode acontecer em qualquer lugar de trabalho. Não estamos protegidas”, diz Luciene.

Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgado este mês, mostra que o Brasil registrou, até agora, 1.199 vítimas de feminicídio em 2026. No ano passado, o número foi de 1.274.

Acúmulo de denúncias

O Cefet-RJ foi transformado em setembro deste ano em Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro (UFCIRJ). Com a mudança de status da instituição, o diretor-geral Maurício Saldanha Motta, foi elevado ao cargo de reitor.

Familiares, servidores e estudantes da instituição acusam a direção de ser omissa com as denúncias internas de assédio e outras irregularidades.

O representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Angel Florentino, 19 anos, diz que esse padrão se repetiu nos casos de Allane e Layse.

“Houve negligência da instituição em acolher as denúncias. As pessoas da diretoria que sabiam devem ser responsabilizadas”, diz Angel.

Dados da Controladoria-Geral da União (CGU) indicam que, entre janeiro de 2024 e novembro de 2026, foram 258 denúncias realizadas envolvendo a instituição. Desse total, 155 foram respondidas.

O principal motivo é assédio moral, com 59 registros, mas também aparecem em destaque casos de assédio sexual e condutas irregulares de servidores. No item em que o denunciante pode avaliar o atendimento, a maior parte declarou estar “muito insatisfeita”.

De acordo com o presidente da Associação de Docentes do Cefet/RJ (ADCefet), Leonardo Diniz Couto, a unidade concentrou no ano passado um número de processos administrativos maior do que a média das instituições federais no país. Ele teria ouvido a informação de uma representante do Ministério da Educação (MEC).

Ele reclama que a direção da unidade não tem oferecido acompanhamento sistemático e coletivo para a comunidade que viveu o trauma dos feminicídios. Couto afirma que o sindicato teve de pagar pelo acompanhamento psicológico de cerca de 30 pessoas, entre servidores, terceirizados, técnicos administrativos e familiares das vítimas.

“A gente quer um espaço de acolhimento dentro da instituição que seja mais efetivo para as vítimas de assédio. A gente quer um espaço de memória. As salas onde a tragédia aconteceu ainda estão em uso. Quando psicólogos chegaram para trabalhar aqui usaram essas salas e ainda tinha marcas de tiro na parede”, diz Leonardo.

O irmão de Layse acusa a direção de tentar fugir à responsabilidade pelas denúncias e pelos feminicídios.

“A sensação que dá é que a nova universidade [UFCIRJ] foi construída sobre o sangue das nossas irmãs. Parece um projeto para esquecer que houve um feminicídio lá dentro. Minha preocupação é de que haja um apagamento e isso se repita. Nós queremos honrar a memória delas e lutar para que isso não se repita”, diz João Gabriel.

Outro lado

Em nota, a UFCIRJ disse que “tem dedicado atenção permanente às questões relacionadas à segurança, ao acolhimento da comunidade e à prevenção e ao enfrentamento do assédio e da discriminação”.

Também afirmou ter “canais institucionais para o recebimento de denúncias, incluindo a plataforma Fala.BR, e de diretrizes estabelecidas em seu Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação”.

Allane e Layse

Os feminicídios aconteceram no dia 28 de novembro de 2025. A pedagoga Allane de Souza Pedrotti Matos tinha 41 anos e estava há 17 anos na instituição. A psicóloga Layse Costa Pinheiro tinha 40 e estava há 14 anos.

O assassino, o pedagogo Antônio Miranda Tello, estava envolvido em conflitos com outros servidores do Cefet-RJ desde, pelo menos, 2018. Ele entrou na instituição em 2014 e havia trabalhado no mesmo departamento que Layse, com quem teve desavenças por causa de uma colega em comum.

Tello mudou para o departamento de Allane em 2022. Segundo relatos, tinha certo poder de influência no setor até que Allane foi promovida a chefe e ele não aceitou ser subordinado a ela. Entre 2023 e 2024, a pedagoga formalizou denúncias contra Tello, com cópias de e-mails e prints de conversas, alegando que ele era perigoso.

A irmã, Alline Pedrotti, diz que encontrou dezenas de pedidos de ajuda no celular de Allane para amigos e colegas de trabalho.

“Ela pedia para trabalhar em outras salas e laboratórios, porque estava sendo perseguida e tinha muito medo. Imagina, você não ter paz no seu trabalho, não poder sentar na sua mesa, porque está sendo ameaçada e acha que algo muito ruim pode acontecer com você?”, diz Alline.

Quando Tello quis retornar para o departamento em que estava Layse, ela e as demais colegas formalizaram pedidos para que isso não ocorresse, também com a alegação de que ele era assediador.

A reportagem da Agência Brasil teve acesso a uma troca de e-mails interna do Cefet-RJ, de março de 2025. Um funcionário demonstra preocupação sobre o comportamento de Tello, que poderia colocar em risco outros colegas de trabalho. O então diretor-geral, Maurício Saldanha Motta, estava copiado no e-mail.

“(...) sugiro que seja ponderado junto aos setores qualificados a possibilidade de a saúde mental do servidor estar em risco, pois a afirmação de que o mesmo faria justiça mesmo que lhe custasse a própria vida tem um tom aparentemente de angústia que pode colocar em risco a própria integridade física e psíquica do servidor em questão, como, em consequência, aos demais servidores no ambiente laboral”, diz o e-mail.

Em julho de 2025, Tello entrou com um processo contra a União no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele alegava ser vítima de assédio moral no trabalho e tentava obter a remoção para o departamento de Layse.

No dia 25 de novembro de 2025, a Justiça encerrou o caso, sem julgar o mérito. O entendimento foi de que a União não deveria fazer parte da ação porque o Cefet teria autonomia para decidir sobre processos administrativos internos. Três dias depois, ocorreram os assassinatos.

As investigações sobre o caso ainda estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).