Unimed Noroeste/RS está com edital para ingresso de médicos aspirantes ao quadro de cooperados

Estão abertas as inscrições para médicos interessados em compor o quadro de cooperados da Unimed Noroeste/RS, na modalidade aspirantes.

As inscrições vão até o dia 30 de novembro de 2024. São 25 vagas no total, em diferentes especialidades, para atuação em Ijuí, Frederico Westphalen, Panambi, Tenente Portela e Três Passos.

"Esta é uma modalidade nova que adotamos para ingresso de novos cooperados, aprovada em Assembleia. Uma oportunidade de qualificar ainda mais nosso quadro de profissionais e o atendimento ao cliente Unimed”, explica o presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros.

Todos os critérios para inscrição e condições para cooperação estão publicadas em edital, no link:https://unimednoroesters.com.br/editais

Mais informações podem ser obtidas com a área de Relacionamento com o Cooperado: 55 9 9673 2755 (WhatsApp).

Núcleo de Marketing e Comunicação / Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)