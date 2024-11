Acelera Portela: Rua Uruguai e Piracicaba recebem primeira camada de asfalto

Pavimentação e modernização estão em andamento nas principais ruas da cidade.

Os trabalhos de pavimentação avançam em Tenente Portela com a retomada das obras em trechos das Ruas Uruguai e Piracicaba. Nesses pontos está sendo aplicada a primeira camada de asfalto proporcionando uma base inicial para a melhoria da infraestrutura urbana. Outra via que recebeu a primeira camada de asfalto foi a Luís Carlos Schepp, dando continuidade ao cronograma estabelecido.

Todas estas ruas integram o Projeto Ipanema, que integra o Programa Acelera Portela, que, entre outras metas, visa a modernização das vias urbanas do Município. Nesta obra, o investimento total supera os R$ 2 milhões. Desse montante, R$ 1 milhão é oriundo do programa Pavimenta RS do Governo do Estado, e o restante representa a contrapartida do Município. Além disso, a contribuição de melhoria busca envolver a comunidade no financiamento e manutenção desses benefícios, garantindo que Tenente Portela continue crescendo de forma organizada e sustentável.

As obras em andamento demonstram o compromisso da administração em melhorar a qualidade de vida dos moradores, proporcionando ruas mais seguras e acessíveis em diversas áreas da cidade. A secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, visitou a obra na terça, 29 de outubro. Além de conferir de perto o andamento dos trabalhos, ela reafirmou que em breve também terá início o Projeto Tamandaré que garantirá a pavimentação asfáltica de outras 10 quadras. O investimento neste projeto será de R$ 2,5 milhões.