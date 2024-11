Próxima coleta de lixo eletrônico será no dia 5 de dezembro

Ponto de recolhimento será na Praça do Imigrante das 8 às 16 horas.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, através do Departamento de Meio Ambiente, programou para o dia 5 de dezembro a próxima coleta seletiva de resíduos eletrônicos, em Tenente Portela. O local será a Praça do Imigrante, das 8 às 16 horas.

Serão recolhidos aparelhos de vídeo, de som e de fax; cabos de força e de rede; celulares; computadores; fontes de notebook e de energia; impressoras; rádios; micro-ondas; televisores; aparelhos celulares; computadores; teclados; mouses; impressoras; televisores; lâmpadas; baterias, entre outros resíduos eletrônicos.

A iniciativa, que ocorre ao menos duas vezes ao ano, tem como objetivo conscientizar a população sobre o destino correto deste tipo de resíduo, que não pode ser descartado junto com o lixo doméstico, por exemplo.

O Departamento do Meio Ambiente informa que alguns materiais, tais como pilhas, baterias, lâmpadas e toners, tem um custo pré-estabelecido pela empresa que fará a coleta. Para saber os valores e demais informações, contate (55) 3551-1370.