Palestra alusiva ao Outubro Rosa reúne cerca de 200 mulheres no CULT

Em comemoração aos 10 anos da Utilar Produtos de Limpeza, o Centro Municipal de Cultura, o CULT, de Tenente Portela, recebeu, na segunda-feira, 28 de outubro, a palestra inspiracional, “Saúde física ou mental: mulher, de qual delas você está cuidando?”. Conduzido pela Dra. Dri Lóren, o evento ofereceu gratuitamente uma experiência imersiva para mulheres dentro das programações do Outubro Rosa.

A Utilar Produtos de Limpeza é uma indústria portelense e tem crescido muito nessa década de história. Conforme o diretor executivo da empresa, Miqueias Pizzutti, hoje as 16 linhas de produtos com mais de 80 itens chegam a 150 municípios, nos três estados do sul do país. “Nossa intenção é crescer cada vez mais, sem deixar de atender os dois principais quesitos que norteiam nossos passos: o cuidado e a qualidade dos produtos”, afirma.

Segundo a também diretora executiva da Utilar, Magdielli Schweickardt, “o evento vem justamente para coroar esse momento especial da nossa empresa em agradecimento aos tantos homens e mulheres que nos ajudaram a chegar até aqui. Por isso buscamos um talento portelense para presentear a comunidade com uma palestra de alto nível”.

A Dra. Dri Lóren é terapeuta integrativa com Ph.D. em pensamento complexo. Ela tem atuado há 35 anos na área de comunicação, especialmente em rádio. Foi apresentadora do programa de rádio mais antigo ainda no ar no país, A Voz do Brasil.

Desde 2003, quando realizou as primeiras palestras, a Dra. Dri Lóren, também conhecida como Adriane Lorenzon, percorre o território brasileiro com treinamentos para empresas sobre oratória, marketing, locução, expressividade, além de ensinar temas de saúde mental, comportamento humano, clima organizacional e excelência em atendimento.

Com referência ao título da palestra, Dri Lóren afirma: “No século XXI, falar de saúde mental é o mesmo que falar de saúde física, pois estão intimamente ligadas. Mas não é só isso, é preciso pensar a saúde como um todo complexo”.

A profissional atua de forma transdisciplinar, pois se utiliza de várias abordagens e técnicas para atender as particularidades de cada pessoa que busca equilíbrio físico, mental, emocional, vibracional e espiritual.

“Há décadas trabalho na perspectiva do autoconhecimento, entendendo o ser humano como um ser integral. Então a saúde deve ser vista como integral, não apenas como partes de um corpo físico”, diz a terapeuta. “Por isso conduzi a palestra como uma experiência imersiva de autoconhecimento, apontando possibilidades para as mulheres cuidarem da saúde de forma lúdica, profunda e curativa”, conclui Dri.