Polícia Civil cumpre mandados de prisão na Região Celeiro

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Santo Augusto, na tarde do dia 4 de novembro, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Santo Augusto, em desfavor de indivíduo suspeito de incorrer na prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Após as formalidades legais, o foragido foi encaminhado ao presídio estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da justiça.

Coronel Bicaco - A Polícia Civil, no dia 5 de novembro, com apoio da Brigada Militar, realizou o cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem em Coronel Bicaco.

Ele estava foragido e é o quinto indivíduo capturado referente ao roubo à residência ocorrido na noite do dia 21 de outubro, na localidade de Estância Velha, interior do município.

Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Santo Augusto - A Polícia Civil, na quinta-feira, 7 de novembro, deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário de Santo Augusto, em desfavor de indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de entorpecentes.

As buscas, realizadas no município, foram cumpridas pelas equipes de policiais civis das Delegacias de Polícia de Santo Augusto, Coronel Bicaco, Chiapetta e Três Passos, com apoio da Brigada Militar, Força Tática e Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto.

Os mandados resultaram na apreensão de dois aparelhos de telefone celular, três porções de cocaína e duas porções de maconha, além da autuação em flagrante de dois suspeitos, que após as formalidades legais, foram conduzidos ao Presídio Estadual de Três Passos.