Policiais militares do 7º BPM combatem crimes na Região Celeiro

Três Passos - Brigada Militar (BM), no dia 31 de outubro, recupera motocicleta furtada. Policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante ações do Plano Tático Operacional, recuperaram o veículo e apreenderam um menor de idade.

Durante patrulhamento, a guarnição visualizou a motocicleta transitando em via pública. Após consultar ao sistema informatizado, foi constatado a situação de furto/roubo, o condutor foi identificado, sendo menor de idade.

O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia para registro de ocorrência

Três Passos - BM realiza prisão por tráfico de drogas.

Na manhã do dia 1º de novembro, policiais militares da Força Tática do 7°BPM, durante ações da Operação Plano Tático Operacional, prenderam uma mulher por tráfico de drogas.

Durante a ação, foram localizadas e apreendidas 17 porções de cocaína fracionadas, 1 porção de crack e mais duas porções de cocaína, além de uma quantia em dinheiro e um smartphone.

A mulher foi presa e encaminhada até a Delegacia de Polícia.

Sede Nova - BM prende homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na noite de terça-feira, 5, policiais militares prenderam um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Conforme os policiais, a prisão foi realizada após informações de disparos de arma de fogo.

Durante a ação, foi encontrada uma pistola e 23 munições calibre 9mm, além de dois carregadores, uma quantia em dinheiro e dois smartphones.

O material foi apreendido e o indivíduo foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.

Três Passos - Prisão em flagrante por roubo de veículo e porte ilegal de arma de fogo.

Na tarde de quarta-feira, 6, policiais militares, durante ações da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, prenderam dois indivíduos em flagrante por roubo de veículo e porte ilegal de arma de fogo.

Após troca de informações com a polícia militar de Santa Catarina, sobre roubo de um veículo Fiat Strada, ocorrido no município de Descanso/SC, a guarnição iniciou as diligências, logrando êxito na localização do veículo.

Foi realizada a abordagem e as buscas, pessoal e veicular, sendo localizada uma espingarda Cal.20, um revólver Cal.38, um Rifle Cal.22, 21 munições Cal.20, uma munição Cal.12, 12 munições Cal.38 e 144 munições Cal.22, além de uma grande quantia em dinheiro.

O material encontrado e o veículo foram apreendidos, e os dois homens presos e apresentados na Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante delito.

Três Passos - BM prende dois homens por tráfico de drogas

Na noite de quarta-feira, 6, policiais militares prenderam dois indivíduos por tráfico de drogas.

Durante a ação, foram localizadas e apreendidas 10 unidades de cocaína (07 gramas), uma porção de maconha (30 gramas) e uma balança de precisão, além de uma faca, quatro smartphones e uma quantia em dinheiro.

Os dois homens foram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia.