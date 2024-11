IMA divulga primeiro relatório de balneabilidade da temporada 2024-2025

Foto: Eduardo Valente/Secom

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga nesta sexta-feira, 08 de novembro, o primeiro relatório de balneabilidade da temporada 2024-2025. O documento apresenta o balanço das cinco últimas análises consecutivas que foram iniciadas na semana do dia 30 de setembro.

De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 174 estão próprios para banho, o que representa 73,11%. Em Florianópolis, dos 87 pontos, 66 estão adequados para banho, o que equivale a 75,86%.

Todas as informações, comparativos e considerações técnicas desta semana constam no relatório que pode ser conferido na íntegra neste link:

https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF/2024-11-08

No site as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar durante a semana os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade do IMA contempla 28 municípios litorâneos e mais de 100 praias e/ou balneários do Sul ao Norte de Santa Catarina contemplando as cidades de: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Paulo Lopes, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto.

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site e no aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar nas bandeirinhas do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade da praia e a data da última coleta realizada no local. O site também possui omenu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e os resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente, e às sextas-feiras, divulga umreleasecom o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.