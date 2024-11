Comissão aprova incentivo à construção de cisternas de captação da água da chuva

Fernando Mineiro explica que o projeto inclui, na mais importante norma legal sobre o tema, a construção de cisternas como um dos objetivos da Política Federal de Saneamento Básico. "[A intenção é] reforçar a relevância desse instrumento para o abastecimento de água no meio rural do semiárido”, afirmou.

Ele destaca que o Programa Cisternas foi lançado no início dos anos 2000 e, até agosto de 2021, já tinham sido construídas cerca de 630 mil cisternas de 16 mil litros na região do Semiárido.

Parecer favorável O parecer do relator, deputado Fernando Mineiro (PT-RN), foi favorável ao texto, com emenda de redação.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.