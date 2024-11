Comissão faz balanço das negociações salariais entre governo federal e servidores

"A Câmara dos Deputados e, em especial, esta Comissão de Administração e Serviço Público, tem o dever de discutir esse tema complexo, contribuindo para a celebração de acordos com as diversas categorias", afirma.

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (12) as negociações salariais entre governo federal e servidores. O debate atende a pedido da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) e será realizado às 13 horas, no plenário 8.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.