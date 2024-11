Inscrições para o 18º Seminário da Primeira Infância seguem abertas e ainda há vagas disponíveis

Ainda há vagas disponíveis para participar do 18º Seminário da Primeira Infância, que será realizado em 25 de novembro, das 9h às 17 horas, na Casa da Música da Ospa, em Porto Alegre. As inscrições estarão abertas até o esgotamento dos lugares e podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.

O evento tem como tema Justiça Socioambiental e Equidade na Primeira Infância e faz parte da 22ª Semana do Bebê. O seminário é aberto a toda a sociedade civil, com prioridade para integrantes das equipes municipais do Programa Primeira Infância Melhor (PIM), do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do programa Criança Feliz, além de agentes comunitários de saúde, trabalhadores e estudantes das áreas da Saúde, da Educação, da Assistência Social, entre outros.

A atividade é promovida pela Secretaria da Saúde (SES), por meio do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde e do PIM. Também participam de sua realização, a Secretaria de Projetos Especiais do Gabinete do Vice-Governador, o Comitê Estadual pela Primeira Infância, e as secretarias: de Desenvolvimento Social; da Cultura; de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; e de Sistemas Penal e Socioeducativo.

O seminário conta ainda com apoio da Organização Pan Americana da Saúde, da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, da Rede Estadual Primeira Infância, da Rede Nacional Primeira Infância e do Pacto Nacional pela Primeira Infância.

Ações de promoção da equidade

Para a coordenadora estadual do PIM, Marília Bianchini, a 18ª edição do seminário ocorre em um ano bastante desafiador para o Rio Grande do Sul, que foi atingido por eventos meteorológicos extremos que afetaram mais de 90% dos municípios. “Embora, de certo modo, todos os gaúchos tenham sido atingidos pelos eventos, sabe-se que os efeitos repercutem, sobretudo, nas populações mais vulnerabilizadas, as quais, historicamente, enfrentam condições desiguais de acesso a trabalho, moradia, lazer, segurança, renda, saúde, educação, entre outros direitos”, ressalta.

Marília considera fundamental refletir sobre a importância de ações de promoção da equidade na primeira infância ao reconhecer a diversidade do tecido social. “É preciso atuar na redução das desigualdades, na ampliação do acesso a serviços, na valorização da diversidade étnica, racial, cultural, de gênero e de sexualidade, bem como na garantia de direitos, considerando as especificidades de cada segmento da população, sem preconceito ou discriminação”, frisa.

Durante a programação também ocorrerá a solenidade de premiação do 14° Prêmio Salvador Celia, que, neste ano, foi realizado na modalidade Relato de Experiência em Vídeo, seguindo o tema do seminário.