Congresso Nacional celebra Dia da Amazônia Azul com iluminação especial

O prédio do Congresso Nacional se ilumina de azul nessa sexta-feira (15) e sábado (16) para celebrar o Dia Nacional da Amazônia Azul. Esse território marítimo brasileiro se estende do litoral até o limite da plataforma continental, abrangendo o mar, o solo e o subsolo marinhos, totalizando cerca de 4,5 milhões de km².

A data foi instituída pela Lei 13.187/15 e celebra a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que entrou em vigor em 1994, trazendo novos conceitos sobre os direitos e deveres dos países em relação aos seus espaços oceânicos.

O termo "Amazônia Azul" faz alusão à riqueza dos recursos marítimos, comparando-os com os da Floresta Amazônica. Essa região tem uma rica biodiversidade e contribui para a estabilidade climática e ambiental da costa.

A área abriga reservas do pré-sal, que fornecem 85% do petróleo e 75% do gás natural, e 45% do pescado do país, além de recursos naturais ainda inexplorados.

A iluminação especial foi pedida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).