Sancionada lei que inclui Cerejeiras Festival no calendário turístico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na terça-feira (12) a lei que inclui o Cerejeiras Festival no calendário turístico oficial brasileiro. O evento, realizado no município de Garça (SP), ocorrerá anualmente na segunda quinzena do mês de junho para promover a cultura japonesa.

A Lei 15.019, de 2024 , não teve vetos e entra em vigor em 2025. Ela se originou do Projeto de Lei ( PL) 398/2019 , apresentado pelo então deputado Herculano Passos (SP). No Senado, foi relatada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) nas comissões de Educação (CE) e de Desenvolvimento e Turismo (CDR). Segundo ele, a festa já é uma tradição no município.

“Como bem enfatiza o autor da matéria, o festival já vem sendo realizado há mais de 30 anos e atrai milhares de pessoas de todo o país. A festa tem como objetivo principal resgatar a cultura e a tradição japonesas e, ao mesmo tempo, promover a confraternização entre os povos, mostrando traços de uma cultura rica e milenar”, argumentou o relator”, argumenta no relatório.

O projeto foi aprovado em Plenário no dia 9 de outubro.