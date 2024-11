Projeto define diretrizes para incentivar o uso da musicoterapia em tratamentos terapêuticos

Alzheimer A autora do projeto, deputada Detinha (PL-MA), afirma que a intervenção musical pode melhorar o aprendizado, a memória e o comportamento em pacientes com Alzheimer.

Estão entre os objetivos do programa, entre outros:

O texto define musicoterapia como a técnica terapêutica que usa a música para potencializar as funções físicas e mentais dos pacientes, melhorando a autoestima e ampliando as relações sociais.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.