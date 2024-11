CRE aprova Felipe Costi Santarosa para embaixada no Suriname

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (13) a indicação do diplomata Felipe Costi Santarosa para o cargo de embaixador do Brasil no Suriname. A mensagem ( MSF 51/2024 ) recebeu relatório do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), lido pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR). A matéria segue para o Plenário.

Durante a sabatina, o indicado afirmou que a recente descoberta de jazidas petróleo no litoral surinamês deve gerar “um grande impacto econômico no pais”.

— Essa descoberta trará maior atenção de parceiros externos, sobretudo de outros países produtores de petróleo e de empresas do setor energético. O inicio da exploração, que está previsto para 2028, impulsionará o Produto Interno Bruto e alterará as variáveis socioeconômicas e de investimento. Estamos prestes a uma grande mudança de paradigma no Suriname. O país deve checar a crescer em breve a ritmos muito altos — afirmou.

O senador Chico Rodrigues concorda. Para ele, a descoberta “amplia as possibilidades de cooperação bilateral” com o Brasil.

— O contexto descrito deve impulsionar a corrente de comércio entre os dois países. Para dinamizar ainda mais o relacionamento entre os dois países, o Ministério do Planejamento elaborou projeto que prevê melhora na infraestrutura rodoviária, energética e digital na região e deverá incentivar as exportações e importações brasileiras, consolidando nova via de escoamento da produção da região Norte em direção ao Caribe, à América Central e mesmo aos Estados Unidos e Europa — destacou.

Perfil

Nascido em Porto Alegre (RS) em 1969, Felipe Costi Santarosa ingressou na carreira diplomática em 1995. Ele já atuou em representações do Brasil na África do Sul, nos Estados Unidos e na Irlanda, entre outros.

Localizado no norte da América do Sul, o Suriname é uma ex-colônia do Reino dos Países Baixos, com população estimada em 647 mil habitantes. As relações diplomáticas com o Brasil começaram em 1975, ano da proclamação de independência surinamesa.