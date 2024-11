Secretaria da Educação promove live para orientar escolas sobre os Estudos Compensatórios

Na reta final do ano letivo, a Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nesta quinta-feira (14/11), uma transmissão ao vivo pela internet para tratar dos Estudos Compensatórios, um direito dos estudantes que os auxilia a manterem o ritmo de aprendizagem e avançarem no fluxo escolar.

O encontro foi apresentado no canal oficial da Seduc no YouTube, a TV Seduc RS, e contou com a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira, da diretora do Departamento de Apoio à Gestão Escolar, Isabel da Silva, e da diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Educação Básica (SubEdu), Sherol dos Santos.

Durante a transmissão, Raquel destacou que este é o momento de acolher os estudantes que tiveram problemas de frequência escolar, tendo em vista a meta de tornar a educação gaúcha um exemplo de equidade. “A rede pública de ensino é o espaço compensatório para aquilo que as crianças e os jovens não têm no lar. Ela tem que ter uma solução, um encaminhamento para cada estudante. O papel da escola é acolher, fazer o estudante permanecer, aprender e ter sucesso. É um ciclo completo", ressaltou.

A live também destacou os Estudos de Aprendizagem Contínua, um conjunto de ações e estratégias que auxiliam os professores a identificarem as dificuldades dos estudantes e a oferecerem atividades personalizadas para superar as lacunas de conhecimento. “A construção do conhecimento começa desde a base. Os estudos de aprendizagem contínua pontuam o que a avaliação da aprendizagem mostrou, sugerindo ao professor exercícios, sequências pedagógicas e metodologias ativas que ajudam os estudantes a aprenderem”, explicou Raquel.

Estudos Compensatórios

Os Estudos Compensatórios são atividades pedagógicas extras oferecidas aos estudantes da Rede Estadual que, por algum motivo, não tiveram acesso às aulas devido à infrequência. São ações que estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como em pareceres do Conselho Estadual de Educação.

O objetivo é ajudar o estudante a recuperar conteúdos que perdeu durante o período de ausência, permitindo que alcance as competências e habilidades estipuladas para a etapa de aprendizagem.

Cada instituição de ensino da Rede Estadual é responsável pelas formas e modalidades de oferecimento das atividades complementares, sendo exigidos um aproveitamento mínimo pelo estudando e a aprovação pelo Conselho da Escola.