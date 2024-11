Bombeiros Voluntários participam de curso de resgate veicular pesado

No final de semana de 9 e 10 de novembro, cinco bombeiros voluntários da guarnição de Tenente Portela participaram do Workshop de Resgate Veicular Pesado.

“Este é mais um passo em nossa formação contínua para atender com excelência as emergências da nossa região! Com conhecimento e habilidades atualizados, estamos preparados para responder com precisão e segurança e cumprindo nossa missão de proteger e servir como Bombeiros Voluntários, fortalecendo nossa equipe e protegendo nossa comunidade”, afirma a presidente dos Bombeiros Voluntários, Cleide Cristiane de Cristo da Rosa.