Secretaria de Saúde alerta a população sobre o aumento de casos de Covid e H1N1

De acordo com o secretário Municipal da Saúde, Angelo Oliveira, o município de Derrubadas está registrando um aumento preocupante nos casos de Covid-19 e H1N1. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde pede à população que busque atendimento no posto de saúde apenas em situações realmente necessárias.

A orientação é para que exames de rotina e consultas para situações de baixa gravidade sejam evitados neste momento, para reduzir a demanda no posto e diminuir o risco de contaminação entre as pessoas que frequentam o local.

Conforme o secretário, essa medida visa preservar a saúde de todos e evitar que o ambiente do posto se torne um ponto de aglomeração, especialmente durante essa fase de alta incidência viral. “Pedimos a compreensão e colaboração de toda a comunidade para que, juntos, possamos enfrentar essa fase com responsabilidade e cuidado”, diz Oliveira.