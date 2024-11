Prefeito e vereadoras visitam parlamentares e Ministérios: na pauta, a busca de recursos para o Município e a região

O prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, e as vereadoras Ângela Verenice da Luz e Lidiane Sperluk viajaram a Brasília essa semana em busca de mais recursos para Barra do Guarita. O prefeito também viajou como representante da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) para reuniões e agendas de discussão sobre a ponte que liga Barra do Guarita e Itapiranga/SC.

“Estamos com muitas agendas em favor de Barra do Guarita aqui na capital federal. Agradeço a todos que tão bem nos receberam nas agendas e, também, às vereadoras Ângela da Luz e Lidiane Sperluk pelo excelente trabalho realizado,

conjuntamente, no dia de hoje, nas várias visitas a parlamentares e agendas em Ministérios, em busca de muito mais melhorias para Barra do Guarita. Obrigado colegas Lidiane e Ângela pela dedicação e bravura em favor da nossa gente. E o Movimento Pró--Ponte também sempre firme e em frente”, afirmou o prefeito.