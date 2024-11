Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão e realiza prisões na Região

Coronel Bicaco – na tarde de terça-feira, 5, a Polícia Civil (PC), com apoio da Brigada Militar, realizou o cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem na cidade de Coronel Bicaco. O homem estava foragido e é o quinto indivíduo preso por suspeita de participação ao roubo em uma residência na noite de 21 de agosto, na localidade de Estância Velha, interior de Coronel Bicaco. O preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Santo Augusto – na quinta-feira, 7, a PC cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário de Santo Augusto, em desfavor de indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. As buscas, realizadas na cidade de Santo Augusto, foram cumpridas pelas equipes de policiais civis das Delegacias de Polícia de Santo Augusto, Coronel Bicaco, Chiapetta e Três Passos, com apoio da Brigada Militar, Força Tática e Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto. Os mandados resultaram na apreensão de dois aparelhos de telefone celular, três porções de cocaína e duas porções de maconha, além da autuação em flagrante e prisão de dois suspeitos.



Tiradentes do Sul – na sexta-feira, 8, durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, a PC efetuou a prisão de uma mulher, pelo crime de tráfico de entorpecentes. A mulher presa era passageira de um taxi, que foi abordado na

localidade de Lajeado Progresso, Tiradentes do Sul. Com ela foram localizados 15 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 10 quilos. A mulher foi presa e encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos.



Tenente Portela - na tarde de terça-feira, 12, a Polícia Civil de Tenente Portela efetuou a prisão em flagrante de um homem de 52 anos de idade pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Mesmo com determinação judicial para não se aproximar da residência da vítima, o homem foi por reiteradas vezes ao local. Não satisfeito, perseguiu a vítima até a Delegacia de Polícia, onde ela foi comunicar o descumprimento das medidas. O homem acabou sendo preso na própria Delegacia de Polícia e encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.



Tenente Portela – a Polícia Civil encaminhou, na terça-feira, 12, ao Ministério Público da Comarca, procedimentos referentes à reiteradas agressões promovidas por um adolescente contra seus pais em Tenente Portela. Vídeos que circulam nas redes sociais foram juntados às ocorrências policiais e também foram encaminhados. As demais providências pertinentes ao caso são de competência do Ministério Público devido à idade do agressor.



Barra do Guarita – a Polícia Civil de Barra do Guarita comunica o desaparecimento do jovem Eduardo Wagner, de 18 anos de idade. Ele foi visto a última vez em Barra do Guarita no sábado, 9, vestindo camiseta azul, calção de cor preta

e chinelos de dedo. Seu desaparecimento foi comunicado na DP de Barra do Guarita na quarta-feira, 13. Qualquer informação sobre Eduardo deverá ser enviada para o whatsapp 55984142470 ou na Delegacia de Polícia mais próxima.

Santo Augusto - na tarde de quarta-feira, 13, os agentes das Delegacias de Polícia de Santo Augusto e Chiapetta cumpriram mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto em desfavor de um homem, que estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado. Após o interrogatório na DP e a realização de exame de lesões, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos